Google zřejmě zvažuje integraci IR kameru pod displej

Sem tam Google přinese technologii do smartphonů Pixel, která se moc dlouho neohřeje. Příkladem byl radar pro možnost ovládání rukou. Byla to zajímavá funkce, ale nakonec ji Google nezačlenil u dalších modelů. Dokonce jednu chvíli měl i sekundární ToF přední kameru pro bezpečné rozpoznávání obličejů, ale nakonec vyvinul technologii využívající jen přední běžnou kameru. Tato funkce pro rozpoznávání obličeje je sice bezpečná, ale nefunguje v noci. Nyní se zřejmě chystá návrat.

Až Pixel 11?

Googlu uniklo několik dokumentů z čipové divize, díky čemuž jsme se dozvěděli o chystaných procesorech. Dokumenty ale také zmiňují, že procesor Tensor G6 bude mít dedikovanou podporu pro IR kamery, tedy infračervené senzory. Konkrétně se má jednat o foťák schopný pracovat v infračerveném spektru.

Z dokumentu vyplývá, že Google zapracoval na optimalizaci a efektivitě, zejména s ohledem na spotřebu energie. Teoreticky by tedy měl Pixel 11 získat ještě navíc IR kameru, ale nebude kvůli tomu zvětšovat otvor kolem běžné kamery. IR senzor by měl být integrován pod displej, takže by neměl vidět. Vzhledem k tomu, že jeho úkolem je získat jen 3D sken obličeje, není nutné, aby zachytávat detaily nebo produkoval kvalitní snímky s vysokým rozlišením.

Aktuálně tedy lze spekulovat, že Pixel 11 bude prvním mobilem s takovou technologií integrovanou přímo pod displej na trhu, ale je možné, že jiné společnosti přijdou s takovou novinkou dříve. Ostatně se spekuluje, že by právě Apple měl s takovou technologií přijít v roce 2026 u iPhonů.

