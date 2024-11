Google Mapy: Možnost přizpůsobení auta se rozšíří

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google Mapy dostávají vylepšení poměrně pravidelně, přičemž nedávno jsme vás informovali o integraci Gemini, a nejen to. Google ale pracuje na větších možnostech přizpůsobení. Nejde o nějakou funkční změnu, ale některé může potěšit.

Navigace ve stylu

Už před čtyřmi lety Google přidal do Map, respektive do navigace možnost změny běžné šipky na auto. Do této chvíle se nabízí jen další tři typy bez jakékoliv jiné možnosti modifikace. Dá se říci, že se nabízí podoba běžného auta, SUV a pick-upu.

Aktuálně se ale testuje větší škála s novými ikonami. Kromě toho, že si Google více pohrál s podobou aut, nabízí se i možnost změny barvy auta. Bohužel jsou zde jen přednastavené barvy, kterých je osm. Jak je vidět níže, barvy nejsou moc tradiční, ale asi toto přizpůsobení vypadá lépe, než je tomu tak u současné verze aplikace.

Zatím se podařilo zachytit testování novinky u iOS verze aplikace, ale asi dojde k brzkému spuštění i na Androidu. Pokud nevíte, jak aktuální verzi přizpůsobit, tak stačí v režimu navigace kliknout na ikonu šipky a nabídne se možnost výběru auta.

