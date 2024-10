Google Mapy nově s Gemini, s lepším Immersive View a dalšími novinkami

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google dnes představil novinky pro Google Mapy, ale na některé si budeme muset nějakou chvíli počkat a některé budete muset objevit.

Nejen Gemini

Google přidává svou AI Gemini do mnoha služeb a Google Mapy nejsou výjimkou. Zde je integrace poměrně praktická, jelikož se bude stačit zeptat třeba, co byste měli navštívit v dané oblasti nebo kam zajít s přáteli. Následně Gemini nabídne výsledky zaměřené na to, co chcete a rovnou je i trochu seřadí podle hodnocení nebo určení. Nebudete tak muset procházet místa a hledat ta, co mají například zahrádku. To za vás udělá Gemini, takže bude záležet, jak moc budete přesní v požadavcích.

Bohužel je tato novinka prvně určena pro trh v USA, ale následně se bude rozšiřovat i na další trhy. Další novinka je také omezená, ale v tomto případě na 30 metropolí. Konkrétně se jedná o vylepšenou navigaci. Dle Googlu je jednodušší přidávat zastávky na trase, ale to není vše. Zapracovalo se na lepším zobrazování jízdních pruhů, respektive vám navigace přesně ukáže, v kterém máte být, abyste pak nemuseli kličkovat při další odbočce. Součástí je i lepší navigování přímo ke dveřím.

Poslední vylepšení se týká Immersive View, ale zde nejde o nějaké zásadní změny. Spíše Google rozšiřuje dostupnost do 150 měst po celém světě. Jako obvykle, ani tentokrát není Google nějak moc přesný, která města to jsou.

