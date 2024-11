Google chystá funkci Shielded Email, inspirace je asi u Applu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Některé společnosti nabízí možnost si vytvořit alternativní e-mailovou adresu pro potřeby registrace nebo čehokoliv jiného. Taková alternativní adresa je většině případů propojena s vaším skutečným e-mailem, tedy dochází k přeposlání zprávy na váš hlavní e-mail. Takovou funkci nabízí například DuckDuckGo nebo i Apple, ale ten ji má jako součást předplatného iCloud+. Google zjevně nabídne svou vlastní verzi.

Shielded Email

V tuto chvíli se Google k ničemu nevyjádřil, ale ve zdrojových kódech Google Play Services se podařilo objevit části kódu a textů, které naznačují příchod funkce nazvané Shielded Email. Z textů vyplývá, že novinka nabídne vytvoření alternativní e-mailové adresy. Cokoliv, co na ni bude posláno, se automaticky přepošle do vaší běžné e-mailové schránky.

S největší pravděpodobností zde bude nutnost používat Gmail. Samotné příchozí e-maily přes alternativní adresu bude možné jednoduše ukončit, pakliže již nebude potřeba nebo dojde k zasílání spamu. Tyto mechanismy ale zatím nejsou ještě přesně definovány. Nepůjde jen o vytváření alternativních adres.

Zdrojové kódy naznačují, že funkce vytvoření adresy k vašemu účtu bude zabudovaná do automatického vyplňování. To by znamenalo, že budete si takto rychleji a jednodušeji vyplnit registrační formulář bez použití své hlavní adresy. Novinka tak nabídne jednodušší cestu než si zakládat nové adresy a ty používat nad rámec svého hlavního e-mailu.

Je zde ale otázka, jestli Google nastaví nějaké limity nebo omezení. Je možné, že i v případě Googlu bude funkce dostupná jen pro předplatitele služby Google One, ale na to si budeme muset počkat. Zatím netušíme, kdy dojde k představení.

Zdroj: 9to5google.com



