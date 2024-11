Motorola Moto G05 | Zdroj: GSMArena

Rovnou dva telefony z dílny společnosti Motorola v těchto dnech pomalu dokončují své působení na mobilním trhu. To potvrzuje aktuální únik, který je především tvořen odhalenými fotografiemi. Model Moto G04 z ledna 2024 a také Moto G14 ze srpna roku 2023 se velmi brzy dočkají přímých nástupců v podobě Moto G05 a Moto G15.

Bez nápadu

Hned na úvod můžeme prozradit největší zajímavost, a to rozdíly mezi oběma přírůstky. Mezi Moto G05 a Moto G15 po stránce výbavy nejsou k vidění prozatím žádné rozdíly kromě barevných nebo paměťových kombinací. To zrovna u tohoto výrobce je celkem dost neobvyklé. Do přední části lze momentálně u nich připsat jen proděravěný otvor pro selfie kamerku.

Do vnitřní šasi nasadí blíže neupřesněný procesor s osmi jádry, ke kterému připojí 4/8GB operační paměť RAM či 128/256GB interní úložiště. Zadní část nebude tentokrát vyrobena z plastu, ale očividně ji potáhnou umělou kůží. Mezi fotoaparáty převezme otěže hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu. Ke všemu už od prvního spuštění by měl získat nejnovější operační systém Android 15.

Vzhledem k blížícím se Vánocům nelze vyloučit oznámení v nejbližších týdnech, aby firma využila všech nákupních svátků vázající se k tomuto období roku.

Zdroje: gsmarena.com, ytechb.com



Domů Články Únik poprvé odhaluje chystané Moto G05 a G15

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama