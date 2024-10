Youtube si pohrává s přehrávačem Shorts

Zdroj: Dotekomanie.cz

Youtube si začíná pohrávat se změnou vzhledu přehrávače, u aplikace pro Android, ale zatím nic oficiálně nepotvrdil, případně k tomu neuvedl jakékoliv podrobnosti. Na druhou stranu oficiálně začíná testovat jiné změny, které se dotknou Shorts.

Menší rošáda

Samotný přehrávač videí Shorts v aplikaci Youtube je velmi jednoduchý, přičemž hlavní tlačítka se nachází na pravé straně. Youtube se dotkne jen jednoho tlačítka, a to konkrétně palce dolů. Nově by se mělo přesunout do menu, tedy pod horní tři tečky.

Nedojde ale k odebrání bez nějaké náhrady. Místo označování videí, že se vám nelíbí, se vám nabídne tlačítko pro uložení. Respektive se bude nabízet uložení do existujícího nebo nového seznamu. To jde i nyní, ale funkce se právě nachází v menu pod třemi tečkami.

Zatím se jedná o experiment, který se začíná testovat na skupině uživatelů. Je tedy možné, že můžete patři mezi takové uživatele. Není ale jisté, jestli dojde k hromadnému zavedení.

