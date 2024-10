Youtube dělá jednu změnu u přeskočení reklamy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Youtube je velký robustní platforma s velkou základnou diváků, fanoušků a samozřejmě tvůrců, který ostatně i platí, přičemž peníze jdou z reklamy, která se zobrazuje. Youtube se snaží hledat nejrůznější nové formáty a také pracuje na systému proti blokování reklam. Aktuálně ale zavádí jednu novinku, která se možná nesetká s kladným ohlasem.

Přeskočení reklamy

Na samotné platformě najdete mnoho formátů reklam. Některé jsou automaticky přidány pomocí sofistikovaného systému, jindy si mohou sami tvůrci určit, kde bude reklama. Některé typy ale nejde ani přeskočit a divák je musí zhlédnout celé. U těch, kde je možnost přeskočení, jde vidět tlačítko. To na začátku ukazuje, za jak dlouho půjde reklamu přeskočit, ale to se nyní mění.

Nejde o to, že by se měnil nějak design. Jednoduše ho neuvidíte do té doby, než půjde použít. Jak můžete vidět níže, tak zde není jakýkoliv odpočet. Samotná žlutá čára pod videem ale pěkně klame. Nejde o délku reklamy, ale právě zobrazuje odpočet do zobrazení možnosti přeskočení. Až pak se ukáže se ukáže tlačítko pro přeskočení.

Samozřejmě je otázka, jestli tato novinka vydrží a jestli bude přijata. Sice se Youtube Snaží nacpat reklamu kamkoliv, ale musí jít trochu cestu kompromisů. Naštěstí se zde stále nabízí možnost předplatného, kde není reklama vůbec. Sice došlo nedávno ke zdražení, ale i tak v nejvyšším balíčku nabízí hodně zábavy a muziky.

