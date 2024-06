Z Youtube reklamu už neodstraníte, testuje se finální řešení

Žádná služba na internetu nefunguje zadarmo. Vždy ji musí někdo zaplatit, byť někteří jsou ochotni investovat vlastní prostředky pro provoz, ale nikdo nemá bezednou peněženku. I tak je stále nejrozšířenější forma zpoplatnění pomocí reklam. Uživatel zhlédne reklamu a společnost získá finance na provoz. Samozřejmě je zde i možnost přímého placení za službu.

Youtube nabízí obě možnosti, ale stále je populárnější verze s reklamami. Společnost ale musí bojovat s aplikacemi, pluginy a dalšími metodami, které odebírají reklamu z jejich služby. V podstatě takový uživatel konzumuje obsah, ale za zhlédnutí musí platit jen Youtube. Z takového uživatele nemá nic a navíc musí kromě infrastruktury zaplatit tvůrci obsahu. Proto jde vidět čím dál sofistikovanější boj proti blokování reklam. Ukazuje se, že si Youtube pohrává s modifikací, jež nedovolí odstranění reklamy.

Youtube se již nyní snaží znepříjemnit sledováno obsahu bez zobrazování reklam, respektive činí kroky proti blokování reklamního sdělení. Vývojáři blokátorů jsou ale vynalézaví a daří se jim přicházet na metody, jak obejít taková řešení. Není se tak čemu divit, že Youtube začíná testovat novinku, s kterou si blokátory neporadí.

Někteří zaznamenali, že si Youtube začíná pohrávat s přímým vkládáním reklam do videí. Stane se tak na straně serveru a samotná reklama ve videu je přímo v něm. Zřejmě Youtube vezme původní video, vloží do něj reklamní sekvence a následně posílá k uživateli. Do této chvíle je toto řešeno programově na straně uživatele, ale právě nové řešení je hodně sofistikované. Uživatel dostane video s reklamami, s čímž si neporadí jakýkoliv blokátor, jelikož nerozpozná video od reklamy, když je vše v jednom souboru.

YouTube is currently experimenting with server-side ad injection. This means that the ad is being added directly into the video stream.

This breaks sponsorblock since now all timestamps are offset by the ad times.

— SponsorBlock (@sponsorblock@fosstodon.org) (@SponsorBlock) June 12, 2024