Sluchátkový speciál [podcast]

Dneska to bude o sluchátkách. A rovnou o třech modelech. Povíme si naše zkušenosti s dostupnými CMF Buds Pro 2, netradičními Nothing Ear Open nebo také s Pixel Buds Pro 2. Probereme si však také, za co si u dražších modelů vlastně připlácíte.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

