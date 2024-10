Mapy.cz budou mít placenou verzi, dojde na omezení funkcí

Zdroj: Mapy.cz

Jak se ukazuje v posledních letech, nejrůznější služby se snaží nalákat uživatele zejména na placené verze, tedy za nějakou měsíční nebo roční platbu. Ve většině případů uživatelé dostanou nějaké protiplnění, například zrušení reklamy, bonusové funkce a podobně. Právě o takové novince jsme vás informovali nedávno u Seznam.cz. Už ale delší dobu je známo, že nějaký podobný model zamíří i do služby Mapy.cz, a nyní o něm sama společnost začíná informovat.

Mapy.cz za peníze?

Dobrou zprávou je, že Mapy.cz budou stále k dispozici ve verzi zdarma. Jen tedy dojde na omezení některých funkcí. Například si neplatící uživatel bude moci stáhnout podklady pro offline prohlížení nebo navigování jen pro jednu zemi, případně region. Pakliže se rozhodnete platit, tak dostanete k dispozici neomezené stahování a také bonusové funkce, častější aktualizace a podobně.

Jak můžete vidět na snímku níže, Mapy.cz jen informují o tom, že v další verzi aplikace bude placená verze. Bohužel společnost neuvádí nikde v aplikaci, kolik bude stát Premium verze.

Kolegům z webu Lupa.cz ale zástupce společnosti sdělil, že samotná částka by měla být nízká a bude se platit ročně. Má to být méně než u podobným konkurenčních modelů. Vzhledem k tomu, že Google Mapy jsou zdarma, tak možná se bere jako konkurence služba Sygic. Ta má nastavenou roční platbu na 429 Kč, takže je možné, že cena za Mapy.cz Premium se bude pohybovat od 200 do 400 Kč.

„Cenu předplatného zveřejníme v další verzi aplikace. Můžeme však prozradit, že se bude pohybovat na nízké roční částce oproti předplatnému jiných mapových aplikací. Zároveň těm nejvěrnějším členům komunity, kteří nejčastěji přispívají do služby svým obsahem, postupně odemkneme výhody Mapy.cz Premium.“, Mapy.cz via Lupa.cz

Bude zde ale možnost, jak mít celou službu zdarma a s prémiovými funkcemi. To se bude týkat aktivních uživatelů, kteří přispívají svým obsahem a informacemi. Jaké zde budou limity, také nevíme. Zástupci společnosti jsou zatím tajemní jako Hrad v Karpatech. Brzy bychom se ale měli dozvědět vše podstatné. Je ale otázkou, jestli taková služba naláká dostatek uživatelů k tomu, aby za funkce platili. Případně může odehnat ty, kteří si nechtějí připlácet.

Zdroj: lupa.cz



