Zdroj: Vivo

Vivo Y300 Plus 5G: Tentokrát levněji, ale stále s odolností

Před měsícem Vivo uvedlo relativně zajímavě vyhlížející smartphone a nyní zde máme pokračování v podobě slabšího sourozence. Ten dostal označení Vivo Y300 Plus 5G.

Základní střední třída?

Některé specifikace jsou stejné, ale některé jsou nižší. Stále se například nabízí AMOLED displej, ale nyní má podstatně menší maximální jas. To ale neznamená, že je nějak extrémně nízký. Stále umí dosáhnout na hodnotu 1300 nitů, což je více než dostatečné. Šetřilo se na procesoru a byl použit Snapdragon 695 z roku 2021. I přes své stáří bude dosahovat na potřeby běžného uživatele.

I baterie má nižší kapacitu než vybavenější sourozenec. Mobil má typickou kapacitu 5000 mAh s podporou 45W nabíjení. Vivo to nepřehánělo s počtem foťáků. Na zadní straně je umístěno duo 50+2 MPx. Přední se může pochlubit 32MPx senzorem.

Co se týče bonusových vlastností, tak mobil splňuje certifikaci IP54, což by mělo dostačovat na používání v dešti. Bohužel oficiální stránky nezmiňují stereo reproduktory. Vivo Y300 Plus 5G má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 8 300 Kč, což je celkem vysoce postavená suma na danou výbavu.

Specifikace Vivo Y300 Plus 5G

displej: 6,78 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD), AMOLED, HDR10+, až 1300 nitů, 120Hz

procesor: Snapdragon 695

8 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128/256/512 GB (UFS2.2) + microSD

Android 14 + OriginOS 14

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio

IP54

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, Navic, USB Type-C

rozměry: 164,42 x 74,92 x 7,49 mm; 172 gramů

baterie: 5000 mAh + 44W

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Vivo Y300 Plus 5G: Tentokrát levněji, ale stále s odolností

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama