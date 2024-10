Zdroj: Infinix via GSMArena

Inifinix ZERO 40 5G přichází do Česka s cenou 10 990 Kč [aktualizováno]

Aktualizováno 15. 10.

Srpnová novinka Inifinix ZERO 40 5G přichází oficiálně do Česka a na Slovensko s cenou 10 990 Kč / 439,9 eur. Zatím nevíme, jestli k nám dorazí i 4G verze. Infinix si také připravil bonus v podobě dvou dárků – nabíječka MagSafe 15W a bezdrátový reproduktor Niceboy RAZE Supersonic XL v hodnotě 1 199 Kč.

„Na trh míří smartphone s dokonalým fotoaparátem, skvělým designem, dlouhou výdrží a výborným výkonem. Ve střední třídě jde v podstatě o vlajkový telefon, který bude pro konkurenci opravdu ultimátním vyzyvatelem,” říká generální ředitel značky Infinix pro Česko a Slovensko Lukáš Knotte. “Vždycky nám jde o to, abychom zákazníkům nabídli něco navíc, co nás odliší a přinese ten nelepší poměr cena/výkon. Na našich výsledcích je dlouhodobě vidět, že uživatelé tomu rozumějí a čísla prodaných zařízení stále rostou.”

Původní článek 30. 8.

Naposled jsme se od společnosti Infinix dočkali tabletu Xpad, což je prvotina od tohoto výrobce. Nyní ale přichází s dvěma mobily, které se v názvu liší jen označením podporované mobilní technologie, ale rozdílů je zde několik, a to nejen designových.

ZERO 40 4G a ZERO 40 5G

Oba mobily sdílí například kapacitu baterie, rychlost nabíjení přes USB C a fotografickou výbavu. Ta čítá tři snímače, kde hlavní má 108 MPx s optickou stabilizací obrazu. Sekundární má 50 MPx a je určen pro pořizování ultra širokoúhlých snímků. Třetí je jen navíc a nemá moc praktické využití.

I přední snímače jsou stejné, mají 50 MPx. Liší se v procesorech, ale to je logické vzhledem k podpoře mobilních sítí. Základní model má čip G100, zatímco 5G verze má Dimensity 8200. Rozdíly jsou i u displejů, ale jen v případě obnovovací frekvence. ZERO 40 5G se chlubí hodnotou 144Hz, ale ZERO 40 4G má i tak slušných 120 Hz. ZERO 40 5G má navíc i bezdrátové nabíjení o výkonu 20 W.

Infinix ZERO 40 4G začíná na ceně v přepočtu přibližně 6 500 Kč, Infinix ZERO 40 5G startuje na 9 000 Kč. Kdy se novinky dostanou na český trh, zatím nevíme.

Specifikace ZERO 40 4G

displej: 6,74 palců, Full HD+, AMOLED, 120Hz, až 1300 nitů

Procesor: MediaTek Helio G100

8GB RAM

úložiště: až 512 GB

Android 14 + XOS 14.5 (až Android 16)

Foťáky: zadní – 108 MPx, OIS 50 MPx, 120° 2 MPx přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

LTE, Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth, IR

7,7 mm; 180 gramů

baterie: 5000mAh + 45W

Specifikace ZERO 40 5G

displej: 6,74 palců, Full HD+, AMOLED, 144Hz, až 1300 nitů

procesor: MediaTek Dimensity 8200

12GB RAM

úložiště: až 512 GB

Android 14 + XOS 14.5 (až Android 16)

Foťáky: zadní – 108 MPx, OIS 50 MPx, 120° 2 MPx přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth

7,9 mm; 195 gramů

baterie: 5000mAh + 45W USB C, 20 W bezdrátově

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com



Domů Články Inifinix ZERO 40 5G přichází do Česka s cenou 10 990 Kč [aktualizováno]

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama