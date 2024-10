Dokáže Apple se svou AI držet krok s konkurencí? Společnost se obává, že zatím nikoli

Zdroj: Tom's Guide

Apple je jednou z největších technologických společností na světě. I když se za poslední roky podílel na vývoji umělé inteligence, primárně je to hardwarová společnost. S nárůstem AI technologií Apple zvyšuje své úsilí v této oblasti. Podle nové zprávy se však zdá, že se Apple obává, že jeho AI je o několik let pozadu za konkurencí.

Apple se v oblasti AI obává konkurence

Apple se chystá ukázat, co jeho AI skutečně dokáže s příchodem iOS 18. Bude se jednat o postupný proces, přičemž společnost na svých posledních akcích představila několik zajímavých funkcí. Uživatelé čekající na plné zavedení Apple Intelligence na iPhonu 16 si možná budou muset počkat až na několik měsíců před uvedením iPhonu 17. Zdá se, že některé z nejsilnějších funkcí Apple Intelligence nebudou uvedeny dříve než na jaře příštího roku. Na první ochutnávku Apple Intelligence ale nebudeme muset čekat tak dlouho. Společnost potvrdila, že iOS 18.1 s některými funkcemi Apple Intelligence vyjde již brzy.

Není překvapením, že AI od Applu zaostává za ostatními hráči na trhu, jako jsou Google, Meta a OpenAI. Většina příjmů společnosti pochází z prodeje hardwaru, a právě na něj se zaměřovala po mnoho let. Poté, co se AI stala středem pozornosti, se hardware ocitl na vedlejší koleji a společnost se ocitla v pozici, kdy čelí v této oblasti mnoha výzvám a musí dohnat konkurenci. Tento problém je patrný i díky Apple Intelligence. Její plné vydání se stále odkládá a Apple musel navázat partnerství s OpenAI pro vývoj pokročilejších modelů.

Apple Insider Mark Gurman nedávno pojmenoval to, co si mnozí myslí. Podle jeho zdrojů má Apple pocit, že jeho AI technologie zaostává za konkurencí. Interní studie v Applu zjistila, že ChatGPT je o 25 % přesnější než Siri a dokáže zodpovědět o 30 % více otázek. ChatGPT obecně překonává konkurenci, ale tento rozdíl v schopnostech je poměrně výrazný. To, že AI od Applu zaostává, neznamená, že tomu tak bude navždy. Společnost tvrdě pracuje na trénování svého vlastního modelu AI, a tak snad budeme svědky toho, jak postupně dohání konkurenci.

