Apple možná opustí každoroční cyklus vydávání nových produktů

Apple tradičně každý rok uvádí na trh nové produkty v podobě nových iPhonů, iPadů. Apple Watch a dalších. Jak se ale zdá, zvažuje změnu tohoto zavedeného přístupu. Podle Marka Gurmana z Bloombergu společnost přehodnocuje svou strategii kvůli nedávným problémům se softwarovými aktualizacemi a rozšiřujícímu se portfoliu produktů.

Apple uvažuje o změně tradice v uvádění nových produktů

Doposud Apple dodržoval konzistentní harmonogram vydávání klíčových produktů, jako jsou iPhony, iPady a Macy, obvykle během zářijové události zvané Apple Event. Tento předvídatelný cyklus pomohl společnosti vybudovat loajální zákaznickou základnu a zajistit stabilní prodeje v období svátků. S rostoucím počtem nabízených zařízení však Apple nyní zvažuje flexibilnější přístup. Mark Gurman uvádí, že nedávné softwarové výzvy přiměly Apple k tomuto možnému posunu. Zejména uvedení iPadOS 18 odhalilo potíže s dodržováním každoročního cyklu vydávání. Častější zpoždění a chyby v softwarových aktualizacích vedou společnost k přehodnocení tradičního harmonogramu.

Přidání zařízení jako Apple Watch Ultra, několika modelů iPhonů a různorodé řady Maců zvýšilo tlak na vývojové týmy Applu. Každoroční aktualizace, které dříve fungovaly bez problémů, nyní musí zohlednit širší nabídku produktů. Některá zařízení, jako iPhone SE nebo MacBook Air, možná nepotřebují každoroční aktualizace, což naznačuje, že postupné aktualizace by mohly být praktičtější. Apple již začal experimentovat s méně striktním harmonogramem.

V roce 2023 uvedl nové iPady v květnu, aktualizované Macy v lednu a nové MacBooky během konference WWDC v červnu. Tento přístup umožňuje společnosti vydávat produkty tehdy, když jsou připraveny, místo čekání na každoroční událost v daný termín. To naznačuje možnou budoucnost, kde uvádění novinek od Applu již možná nebude tak předvídatelné jako nyní.

Softwarové problémy jsou dalším faktorem ovlivňujícím rozhodnutí Applu. Společnost zaznamenala významná zpoždění při uvádění funkcí oznámených během svých událostí. Například dlouho očekávaná funkce Apple Intelligence – umělá inteligence od Applu, nebyla připravena včas pro uvedení iPhonu 16. Její vydání bylo posunuto na 28. října 2024 s plánovanými dalšími aktualizacemi v následujících měsících. Zpoždění softwaru, jako je iPadOS 18 a watchOS 11, nejenže frustrují uživatele, ale také ovlivňují časové osy uvedení produktů Applu. Tyto komplikace zdůrazňují potřebu flexibilnějšího přístupu, který společnosti umožní dodávat plně vyvinuté funkce bez omezení každoročním plánem.

Rozhodnutí Applu potenciálně opustit svůj každoroční cyklus vydávání nových produktů a softwaru by mohlo přinést několik výhod. Postupné uvádění by mohlo snížit tlak na vývojové týmy a zlepšit kvalitu hardwaru i softwaru. Umožnilo by to také Applu soustředit se na inovace a vylepšování svých produktů místo spěchu kvůli dodržení termínu. Mark Gurman uvádí, že Apple plánuje upřednostnit připravenost produktů před tradičním harmonogramem. Nová strategie společnosti pro uvádění produktů má za cíl poskytovat propracovanější a spolehlivější aktualizace.

