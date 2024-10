4 způsoby, jak obejít zámek aktivace iPadu (s vysokou úspěšností)

Zdroj: MagFone

Pravděpodobně víte o tom, že v Nastavení iPadu se v sekci iCloud nachází možnost Najít (Find My), která se využívá pro vypnutí a zapnutí funkce zámku aktivace, který chrání váš iPhone či iPad. Funkce Najít je standardně zapnutá. To může být ovšem problém, pokud například zakoupíte iPad z druhé ruky, a předchozí majitel tuto funkci nevypnul. Máte-li tedy máte v ruce zařízení, které je uzamčeno zámkem aktivace, jste tu správně a čtěte dál. Dozvíte se 4 způsoby, jak obejít iPad zámek aktivace, a navíc tyto způsoby fungují i pro iPhone.

Způsob č. 1: Jak obejít zámek aktivace bez bývalého majitele

Použitím profesionálního nástroje pro obejití iCloud aktivačního zámku MagFone Activation Unlocker můžete vypnout aktivační zámek na iPhone/iPad/iPod touch bez znalosti Apple ID a hesla, a to až s 92% úspěšností. Pokud potřebujete obejít aktivační zámek bez pomoci bývalého majitele, je MagFone Activation Unlocker pravděpodobně tou nejlepší variantou. Zámek aktivace dokážete odstranit během několika málo minut, takže šetříte čas i námahu. Níže se dočtete, jak MagFone Activation Unlocker používat.

Krok 1: Stáhněte si MagFone Activation Unlocker, a nainstalujte jej na váš počítač. Zároveň si předinstalujte také iTunes. Poté program spusťte, a v nabídce klikněte na tlačítko Start.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je váš přístroj na seznamu podporovaných zařízení, a také si pečlivě přečtěte Podmínky použití. Poté připojte váš iPhone či iPad k počítači pomocí USB kabelu.

Krok č 3: Pokračujte podle kroků, které vám nabízí nástroj MagFone. Tento systém funguje na počítačích s Windows i s macOS, verze pro Mac je o něco pohodlnější, co se týče používání. Úspěšný výsledek vám ovšem přinesou obě tyto verze.

Krok 4: Klikněte na tlačítko Start Jailbreak, a MagFone začne s procesem odblokování zámku aktivaci iPhone/iPad. Velmi důležité je během práce neodpojovat přístroj od počítače, a také mít odblokovávané zařízení plně nabité. Samotný proces odblokování je velmi rychlý, a po jeho skončení uvidíte zprávu o tom, že zámek byl úspěšně obejit (Removed Successfully). Nyní je tedy iCloud zámek aktivace deaktivovaný.

Způsob č. 2: Jak obejít zámek aktivace bez bývalého majitele pomocí DNS

Tato metoda obejití iCloud zámku aktivace využívá chybu v nastavení DNS u WiFi připojení iPad/iPhone. Funguje ovšem jen na starších verzích iOS a úspěšnost není příliš vysoká, ovšem za vyzkoušení určitě stojí. Je potřeba provést následující kroky.

Krok 1: Po uvedení iPadu/iPhonu do továrního nastavení poté přístroj nastavte jako nové zařízení, a přejděte do nastavení sítě WiFi.

Krok 2: Připojte iPad/iPhone k WiFi síti, klikněte na ikonu „(i)“, vyberte WiFi síť, klikněte Nakonfigurovat DNS, a zvolte možnost Ručně.

Krok 3: Podle vaší aktuální polohy zadejte níže uvedené hodnoty DNS. Poté opakovaně klikejte na tlačítka Další a Zpět do té doby, dokud nebudete přesměrováni na obrazovku obejití iCloud zámku aktivace. Tím váš iPad či iPhone odemknete.

Evropa – 104.155.28.90

Severní Amerika – 104.154.51.7

Jižní Amerika – 35.199.88.219

Asie – 104.155.220.58

Austrálie a Oceánie – 35.189.47.23

Jak ale píšeme výše, je tato metoda poměrně obtížná, a hlavně nepříliš účinná. Pokud tedy neuspějete, doporučujeme kontaktovat zákaznickou podporu Apple.

Způsob č. 3: Jak obejít zámek aktivace s bývalým majitelem

Pokud chcete odemknout zařízení uzamčené iCloud zámkem aktivace, potřebujete znát Apple ID a heslo bývalého majitele. Je tedy třeba ho kontaktovat, a tyto údaje od něj získat. Pokud není ochoten vám tyto důležité údaje prozradit, můžete ho také požádat, aby zámek aktivace na dálku odstranil on sám. To je velmi jednoduché, a můžete mu navíc poslat přesný návod, jak postupovat, abyste mu odblokování iPhonu či iPadu usnadnili. Jakmile to udělá, pak už lehce můžete váš iPhone či iPad nastavit jako nové zařízení.

Návod na odblokování:

Krok 1: Přihlašte se na oficiální stránku iCloud a klikněte na Najít.

Krok 2: Vyberte příslušný iPad nebo iPhone, u kterého chcete odstranit zámek aktivace, a vyberte možnost Odstranit zařízení.

Bonusový tip: Pokud nemáte na předchozího majitele žádný kontakt, můžete jej zjistit tak, že kliknete na volbu Krizová situace a zvolíte možnost Zdravotní ID. Pokud má předchozí majitel Zdravotní ID nastaveno, uvidíte některé informace, jako jsou nouzové kontakty, narozeniny, krevní skupina atp. Pomocí těchto informací se s ním tedy můžete spojit.

Způsob č. 4: Kontaktuje Zákaznickou podporu Apple pro odstranění zámku aktivace iPhone/iPad

Poslední instancí pro deaktivaci iCloud zámku aktivace je zákaznická podpora společnosti Apple. Buď můžete zajít na nejbližší oficiální pobočku (což v našich reáliích asi nebude to pravé), nebo zavolat na zákaznickou linku (800 701 391). Obecně se ovšem dá očekávat, že pracovníci budou chtít prokázat doklad o prodeji a další osobní i jiné údaje. Pokud například potřebujete odblokovat iPhone svého zemřelého příbuzného, budete muset doložit úmrtní list atp. Apple pak dodané informace vyhodnotí, a rozhodne, zda vám přístroj odblokuje či nikoliv.

Zhodnocení

Pokud řešíte odblokování iPhonu či iPadu, nejlepší je získat spolupráci předchozího majitele, který vám pomůže zámek aktivace obejít. Pokud ovšem toto z nejrůznějších důvodů není možné není, můžeme doporučit vhodný softwarový nástroj, jako je MagFone Activation Unlocker. Je navržen tak, aby jeho použití bylo maximálně snadné i pro technicky málo zdatné uživatele, a je asi tím nejlepším nástrojem, který dokáže obejít zámek aktivace u iPadu či iPhonu. Nepotřebujete znát Apple ID ani heslo, a program má opravdu vysokou úspěšnost.



