Jiří Raška, CTO Partners Banka: Jsme jako Netflix, finančně edukujeme vaše děti [rozhovor]

Naše pozvání k rozhovoru přijal Jiří Raška, CTO v české společnosti Partners Banka. V rozhovoru odhaluje, jaká byla původní vize Partners Banky a co vše stálo za vývojem. Vysvětluje technologický základ celé banky. Odpovídá také na byznysové otázky, například čím se banka liší od konkurence, proč je přirovnávána k Netflixu a mnoho dalšího. To vše odhaluje rozhovor s Jiřím Raškou pro web Dotekomanie.cz.

S respondentem jsme se doposud neznali, proto si v rozhovoru vykáme.

Pane Raško, představte se prosím našim čtenářům. Jaká je vaše role v Partners Bance?

Jsem CTO (Chief Technology Officer pozn. red.) celého našeho bankovního projektu. Mám za sebou návrh a realizaci celé banky.

Co to v detailu přesně znamená?

Znamená to, že jsem byl zodpovědný za výběr technologického stacku, tvorbu procesů, až po jejich integraci i s třetími stranami.

Předpokládám, že jste pracoval také na IT analýze…

Jistě, IT analýza patří k mému týmu. Nejsme rozdělení čistě na business a IT, ale jdeme tou modernější cestou, to znamená, že děláme produkt všichni dohromady. Z pohledu analýzy nemáme business a IT analytiky, ale jen analytiky, kteří řeší obě disciplíny zároveň.

Jaká byla původní vize a myšlenka Partners Banky?

Původní vize byla přinést klientům naši banku na základě jejich přání a potřeb v jedné platformě, kde budou mít přehled o svých financích a nejen těch bankovních na jednom místě, tj. propojení banky s celou skupinou.

Hmm, co vše spadá do skupiny?

Ve skupině Partners najdete Partners Financial Services, Simplea pojišťovnu, Renteu, Partners Investiční společnost a další. Skrze mobilní bankovní aplikaci jsme propojili všechny naše produkty vč. produktů 3. stran, které nabízí Partners Financial Services. V jedné aplikaci si u nás může klient spravovat celé své finanční portfolio. U většiny produktů a tam, kde to jde, cílíme na aktivní operace, tj. možnost si produkty měnit a nastavovat, u některých nabídneme zprvu jen pasivní náhled. V jedné aplikaci dnes může klient spravovat své portfolio produktů skupiny i banky. V některých případech jde zatím jen o pasivní operace, v dalších pak můžete produkty sjednávat či měnit. Super na tom je, že vše má klient na jednom místě a na dosah prstu.

Ale aplikace nabízí i služby jiných bank…

Ano, to je na trhu velmi nestandardní a tím se výrazně odlišujeme od ostatních. Naše aplikace/platforma klientům nabídne i produkty jiných bank či pojišťoven. Většinou v aplikacích a webových portálech bank si nakoupíte produkty jen dané banky, případně věci z jejich skupiny. U nás cílíme na možnost sjednání či správu produktů i jiných finančních domů. Nesmím také zapomenout rodinu – to jak naše aplikace dokáže s klientem růst a propojit v čase finance s jeho aktuální životní fází.

Než vznikla Partners B(r)anka, předpokládám, že jste museli vědět, co tu lidem chybí. Co byl tím prvním impulsem?

Obecně máme velkou sílu v našem poradenství, ze kterého jsme dlouhodobě čerpali zpětné vazby. Jelikož Partners Financial Services nabízí bankovní produkty, věděli jsme, s čím jsou klienti spokojeni a s čím méně. Samozřejmě jsme chtěli vymyslet i něco nového, inovativního. Dívali jsme se různě po zahraničí, sledovali startupy a banky. Co se kde obecně dělá moderněji.

To jste mi trochu utekl od otázky (smích). Co bylo původním spouštěčem téhle velké a drahé akce?

Naprostým cílem bylo nabídnout klientům moderní a přehledné bankovní služby na základě jejich potřeb skrze propojení finančního poradenství s bankovnictvím. u. To byl základ všeho.

Zmínil jste zahraniční konkurenci. Co ale konkurence na tuzemském trhu, nejste tu přeci jen jediná banka

Samozřejmě, že co je v Čechách, velmi důkladně pozorujeme. Sami máme ambici posouvat dál to, co se dělá dobře. Konkurence je pro nás inspirací. A co jde dělat lépe, je pro nás motivací.

Přemýšlíte o nějaké zahraniční expanzi?

Ano, to je ostatně cílem našeho projektu. Vytvořit produkt, který je škálovatelný oběma směry. V Česku chceme přidávat další produkty a ty stejné, případně lehce modifikované, poskytovat v dalších zemí. V současnosti řešíme expanzi na Slovensko a do dalších zemí v rámci Evropy.

Je cílem dostat se i mimo Schengen?

Cíle jsou velké. Jde o to, jestli se bavíme o krátkodobých, střednědobých nebo dlouhodobých cílech. Obecně ale chceme víc. Všude.

Pojďme se na Partners Banku podívat z pohledu technologií. Popište nám architekturu vaší banky

Dokážu vám to popsat dost detailně, celé jsem to totiž navrhnul a společně s bankovním teamem tvořil (smích). Frontendově jsme zvolili jednotný programovací jazyk. Vybrali jsme si React native, abychom jedním jazykem pokryli všechny platformy.

Takže taková facebooková cesta (smích)

Ano (smích). Backendově se ale bavíme už o Javě, resp. Kotlinu a Micronautu. Databázově, pokud se koukáme do našeho microservices světa, jsme také open source světě. Fungujeme na Postgresu. Část našeho databázového světa je však i na Oracle DB.

Jak komunikujete?

Komunikace je u nás synchronní a asynchronní. AsyncAPI a messaging máme v Rabbitu. Ta synchronní cesta je pak čistě restová.

Co dále hezkého u vás máte?

Hmmm (zamýšlí se)…od konkurence se odlišujeme tím, že jsme plně v cloudu. A aby toho nebylo málo, tak jsme šli rovnou multicloudovou cestou. Dnes jsou naše služby provozovány ve čtyřech největších cloudech.

V jakých konkrétně?

Databáze jsou u Oraclu, takže v OCI máme věci, které běží nad Oraclem, což je náš transakční systém a data warehouse. Mikroservisní svět pak běží kompletně v cloudu Amazonu. Identitní identitní služby máme pro změnu v Azure. GCP čtveřici uzavírá.

Každá banka chce a hlavně musí řešit bezpečnost. Jak vy nahlížíte na bezpečnost banky?

Velmi obezřetně a bezpečně. Bezpečnost je u nás a musí být na prvním místě. To znamená, že všechno musíme kontrolovat několika stupni. Bezpečnost banky máme rozdělenou na dvě linie. První linie bezpečnosti je u IT, kde si nastavujeme kontrolní mechanismy. Pak máme druhou linii v režii Risku. Máme aplikované různé kontrolní procesy např. kvalitativní kontroly, kontroly čtyř a více očí, interní i externí penetrační testy atp.

Co to znamená?

To znamená kontrola procesu, oddělení rolí, kontrola kvality dat, kontrola zranitelností atd. nejen systémem, ale také druhým vývojářem. První je vývoj, přichází code review, poté kontrola kvality seniornějším vývojářem. Vždy musí být kód zkontrolován a schválen člověkem.

Co vše vlastně kontroluje ČNB z pohledu bezpečnosti?

Kontrola čtyř očí, vysokou dostupnost, zastupitelnost, šifrování všeho, různé krizové a rizikové scénáře a podobně. Pro zisk licence jsme museli prokázat, že máme nastaveny přesně tyto bezpečnostní mechanismy, a to i v cloudu.

Jste IT driven firma?

Projekt byl určitě IT driven, zastoupení IT profesí bylo samozřejmé četnější. Obecně jsme ale určitě business / customer driven. Hodně koukáme na to, co to přinese našim klientům. A to nás tlačí dopředu. Ale jak jsem říkal před okamžikem, nedělíme se na IT či business (smích).

Jak velké vývojové týmy máte?

Různé podle domén. IT máme rozděleno na několik streamů a týmů. Velikost teamu či streamu je v průměru kolem 10 lidí. Týmy jsou rozděleny na IT infrastrukturu, IT Ops a DWH. Streamy jsou jednotlivé vývojové továrny, jako např. identita, úvěry, platby, karty, klientské procesy, back office.

Představte si, že ještě nejsem váš klient a snažíte se mě přesvědčit, abych si u vás zřídil účet a nejlépe zakoupil produkt. Čím mě přesvědčíte?

Začal bych tím, že se lišíme rodinnou propozicí. Máme své balíčky, kde první balíček je zdarma. Pak máme první placený balíček, což je u nás „couple“, tedy člověk v páru. Partneři mezi sebou mohou vytvořit sdílený účet, kde jsou dva vlastníci. Komukoliv by se někomu z nich nedejbože něco stalo, druhý může s tím účtem nakládat. To je velký rozdíl proti nějakému disponentskému přístupu na běžných účtech jiných bank, kde se v případě nešťastné události k financím druhá strana bohužel nedostane.

Máte ještě nějaké další balíčky?

Posledním balíčkem je rodinný balíček. Tam se kromě páru přidávají i děti. To znamená, že jako rodič mohu svým dětem vytvořit účet, motivovat je nějakým kapesným, případně úkoly a finančně edukovat své děti.

Chápu správně, že máte v aplikaci vyloženě dětský účet?

Ano, v té naší aplikaci máme dvě varianty – úplně pro nejmenší, kde je rozhraní plné grafiky s křečky, a pak teenagerovskou variantu, do které se mohou v určitém věku přepnout. Pak se z dětí stanou dospělí jedinci a mají u nás účet se všemi benefity. Jinými slovy si u nás mohou lidé projít celým životním cyklem. Navíc se snažíme děti správně finančně edukovat. Ta edukace tu je ale mimo jiné i pro rodiče.



