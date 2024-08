Realme 13 5G a 13+ 5G: Novinky ve střední třídě

Realme se rozhodlo, že další generaci základní série bude představovat postupně. Už jsme se tedy dočkali modelů Realme 13 4G, Realme 13 Pro a 13 Pro+. Dnes zde máme doplnění o verze Realme 13 5G a 13+ 5G.

Realme 13 5G a Realme 13+ 5G

Ač by se mohlo zdát, že se jedná o dva stejné mobily, kde plus varianta by mohla mít jen některé specifikace lepší, tak v tomto případě je zde hodně rozdílů. Právě Realme 13+ 5G může zaujmout AMOLED displejem s vyšším maximálním jasem, optickou stabilizací obrazu u hlavního snímače, 80W nabíjením a také rychlejším procesorem Dimensity 7300 ve variantě Energy.

Realme 13 5G a Realme 13+ 5G; Zdroj: Realme

Naopak Realme 13 5G má LCD displej, což má dopad i na čtečku otisků prstů. Ta se přemístila na bok mobilu. Nabíjení kleslo na 45W a foťák nemá OIS. Také se snížila odolnost, respektive je zde certifikace IP64, zatímco Realme 13+ 5G má IP65. Oba mobily mají 5000mAh baterii, 16MPx přední foťák a také sekundární zadní snímač má jen 2 MPx.

Realme 13+ 5G má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně 6 200 Kč. Realme 13 5G pak začíná přibližně na 4 850 Kč. Dá se očekávat, že k nám novinky zavítají do pár měsíců.

Specifikace Realme 13 5G

displej: 6,72 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), 45 až 120Hz, až 680 nitů, LCD

procesor: Dimensity 6300

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128/256 GB (UFS 2.2) + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 14 + realme UI 5.0

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, stereo reproduktory

IP64

5G SA / NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n41(2535-2655MHz)/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C

rozměry: 165,6 × 76,1 × 7,79 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

Specifikace Realme 13+ 5G

displej: 6,72 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), 120Hz, až 2000 nitů, AMOLED

procesor: Dimensity 7300 Energy

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128/256 GB (UFS 2.2) + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 14 + realme UI 5.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 2 MPx přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, stereo reproduktory

IP65

5G SA / NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n41(2535-2655MHz)/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C

rozměry: 161,7 × 74,7 × 7,6 mm; 185 gramů

baterie: 5000 mAh + 80W

