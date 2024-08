Zdroj: Google

Google v rámci vývojářské konference I/O představil mnoho AI novinek, ale to ještě neznamenalo, že budou hned k dispozici. Společnost je spíše zavádí postupně, což dokazuje i u dnešní aktualizace Gemini.

Gems a obrázky

Jednou z novinek je Gems, tedy takoví menší specializovaní roboti. Kromě standardního Gemini si tak můžete vytvořit celou armádu dalších, kteří budou určeni na specifické činnosti. Již nyní se nabízí několik variant, ale je zde možnost vlastní přizpůsobení a také vytvoření si vlastního. Můžete tak mít jednoho čistě na kontrolu textu, dalšího na cvičení. Zásadní výhodou je zde i to, že Gems si pamatuje veškerou komunikaci a umí si poradit se složitými instrukcemi.

Je zde ale jedna podmínka. Pro využívání Gems musíte mít v tuto chvíli Gemini Advanced, Business a Enterprise, případně mít vyšší tarif Google One. Google si tedy v tuto chvíli nechá zaplatit za Gems.

Další novinka se týká možnost generování obrázků. Není to poprvé, co láká na takovou funkci u Gemini, ale první verze byly kontroverzní, zejména s ohledem na to, co generovaly. Došlo k pozastavení a nyní se funkce pomalinku vrací s novým modelem Imagen 3, který mimo jiné podporuje i češtinu.

Zavádění bude postupné, přičemž se první dočkají předplatitelé Gemini Advanced, Business a Enterprise a bude podporována jen angličtina. Následně dojde k rozšíření pro všechny a funkce bude zdarma. Google dodává, že nebude možné vytvořit fotorealistický obrázek rozpoznatelných osob, zobrazit nezletilé, nebo příliš krvavé, násilné, či sexuální scény. Co se týče generování osob, tak tato funkce bude přidána později.

Zdroj: Google

Google uvedl, že použil modernější postupy, lepší podklady a jsou k dispozici lepší evaluační datasety. Zde je tedy opatrnější a generování obrázků si bude hlídat. Ostatně každý obrázek využívá vodoznak vygenerovaný technologií SynthID.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články Google Gemini: Přichází Gems a opět generování obrázků

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama