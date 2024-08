Migrace mezi Apple Music a Youtube Music je jednodušší

Zdroj: Dotekomanie.cz

Přecházet mezi konkurenčními službami není jednoduché, jelikož se firmy snaží, aby si uživatele zavázaly na co nejdelší dobu. Naštěstí jsou zde i programy a iniciativy, které to mají zjednodušit. Kromě neoficiálních nástrojů se nabízí Data Transfer Initiative (DTI). Je to organizace snažící se zjednodušit celý proces. Nyní jsme se dočkali oznámení, že přechod mezi hudebními službami Apple Music a Youtube Music je jednodušší.

Apple Music vs. Youtube Music

V tomto případě jde o playlisty, tedy seznamy písniček, které lze ze služby exportovat a nahrát do druhé. Takto převedete jednodušeji poslouchaný obsah, takže přechod nebude tak pracný a nebude ani odrazovat. Apple i Google mají oficiální nápovědy na svých stránkách, ale navzájem se nezmiňují, to dělá jen DTI ve své tiskové zprávě.

Nejde zde ale o nějaké stahování souborů a složitější kopírování. Právě díky DTI se nabízí integrovaný nástroj u každé služby, kde stačí jednoduše vybrat konkurenční a spustit přenos. Ostatně se podívejte na návody, jak spustit přenos.

Z YouTube Music do Apple Music

Přejděte na Export dat Google Podle pokynů spusťte export z YouTube Music. Jako cíl přenosu zvolte „Apple Music“ a přihlaste se pomocí Apple ID. Klepnutím na Povolit můžete sdílet oprávnění s Googlem a přidat playlisty do Apple Music.

Z Apple Music do YouTube Music

Přihlaste se do služby Apple Music. Klikněte na Požádat o přenos kopie dat. Klikněte na Playlisty Apple Music Pokračovat. Vyberte svůj účet Google nebo se přihlaste k jinému účtu. Kliknutím na tlačítko Potvrdit export zahájíte přenos.

Pakliže potřebujete přenést playlisty do jiných služeb, obě společnosti samozřejmě nabízí možnost stažení svých vlastních dat, ale to je již o něco náročnější a spíše je vhodnější vyhledat nějakou službu třetí strany. Google doporučuje TuneMyMusic a Soundiiz.

