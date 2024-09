Tecno Spark 30 Pro doplňuje řadu

Zdroj: GSMArena

Tecno jede jak na běžícím pásu a máme zde další novinku, která doplňuje modely Spark 30 a Spark 30C. Jedná se o model Tecno Spark 30 Pro, který má v některých ohledech lepší specifikace.

Další do počtu?

I v tomto případě je Tecno Spark 30 Pro mobil s maximální podporou LTE, ale aspoň má nejvyšší procesor od Mediateku v rámci série Helio G. I tak to automaticky bude znamenat, že cena nebude nějak vysoká. Tecno Spark 30 Pro se ale může pochlubit AMOLED displejem s frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 1700 nitů, což jsou dobré údaje.

Bohužel se i tady začínají projevovat nešvary samotného výrobce. Ten sice novinku představil, ale na svém oficiálním webu pro mobil neudělal speciální stránku. Dozvídáme se tak jen část specifikací. Navíc nevíme, jestli i v tomto případě se nabízí odolnost vůči vodě nebo prachu. S největší pravděpodobností ano, ale nejsme si jisti.

Zadní strana vypadá, že by mohla nést čtyři foťáky, ale ve skutečnosti jsou zde jen dva. Aby toho nebylo málo, Tecno jen uvádí, že hlavní má 108 MPx a ten další je pro AI funkce. Kolik má megapixelů, nevíme. Aby toho nebylo málo, Tecno novinku ukázalo, a to dokonce i ve speciální edici Transformers v oficiální spolupráci s Hasbro, ale kdy, kde a za kolik se mobily budou prodávat, tak i na to si musíme počkat.

Specifikace Tecno Spark 30 Pro

displej: 6,78 palců, 2460 x 1080 pixelů (Full HD+), 120 Hz, AMOLED, až 1700 nitů

procesor: Helio G100

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

Android 14

Foťáky: zadní – 108 MPx AI kamera přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na straně

stereo, infra

LTE, NFC, WiFi

baterie: 5000 mAh + 33W

Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com

