Nově v českých obchodech – Flip, 14T, S24 FE, Fusion a další

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí týden: Nově v českých obchodech – Fold od Googlu, Poco, Redmi, Moto

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Flip sice byla představen před nějakou dobou, ale až nyní se dostává na český trh. Véčko nabízí relativně slušnou výbavu, ale jde o prvotinu od Xiaomi. Zrovna v této kategorii mobilů musí dohánět konkurenci.

Specifikace Xiaomi MIX Flip

displeje: 6,86 palců, 2912 x 1224 pixelů, 120 Hz, až 3000 nitů, AMOLED 4,01 palců, 1392 x 1208 pixelů, 120 Hz, až 3000 nitů, AMOLED

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx přední – 21 MPx

čtečka otisků prstů

5G, WiFi 7, NFC, duální polohovací služby,

rozměry: 167,5 x 74,02 x 7,8 mm

baterie: 4780 mAh + 67W

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T je nejnovější mobil od tohoto výrobce, přičemž tato verze se dá zařadit do vyšší střední třídy. Pokud by zde byl použit nejlepší procesor, mohl by zamířit do nejvyšší třídy.

Specifikace Xiaomi 14T

displej: 6,67 palců, 2712 x 1220 pixelů, AMOLED, 144 Hz, až 4000 nitů

procesor: Dimensity 8300-Ultra

RAM: 12 GB LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB UFS 4.0

HyperOS

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, teleobjektiv 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

IP68

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC

rozměry: PU: 160,5 x 75.1 x 7,95 mm; 193 gramů Sklo: 160,5 x 75,1 x 7,80 mm; 193 gramů

baterie: 5000 mAh + 67 W

Xiaomi 14T Pro

Samozřejmě se nabízí i vybavenější model Xiaomi 14T Pro, kde cena poskočila, ale také se nabízí lepší specifikace – modernější procesor, bezdrátové nabíjení a teleobjektiv. Tomu odpovídá konečná cena a Xiaomi 14T Pro tak může být zařazen mezi top modely.

Specifikace Xiaomi 14T Pro

displej: 6,67 palců, 2712 x 1220 pixelů, AMOLED, 144 Hz, až 4000 nitů

procesor: Dimensity 9300+

RAM: 12 GB LPDDR5X

úložiště: 512 GB nebo 1 TB UFS 4.0

HyperOS

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, teleobjektiv 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

IP68

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

rozměry: 160,4 x 75,1 x 8,39 mm; 209 gramů

baterie: 5000 mAh + 120 W USB C, 50W bezdrátově

Samsung Galaxy S24 FE

Jeden z očekávaných modelů je Samsung Galaxy S24 FE, ale ten to nebude mít jednoduché vzhledem k poměru ceny a výbavy. Ostatně mu budou konkurovat Xiaomi novinky výše.

Specifikace Samsung Galaxy S24 FE

displej: 6,7 palců, Full HD+, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

procesor: Exynos 2400e

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256/512 GB

Android 14 + OneUI 6.1

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý 8 MPx, 3x zoom, OIS přední – 10 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP68

5G, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.3

rozměry: 77,3 X 162 X 8 mm; 213 gramů

baterie: 4700 mAh + 25W USB C, bezdrátové nabíjení

Redmi 14C

Novinka Redmi 14C patčí mezi ty nižší modely, ale na českém trhu má relativně odvážnou cenu na své specifikace. Navíc nemá ani podporu pro 5G, případně se nevyznačuje něčím navíc.

Specifikace Redmi 14C

displej: 6,88 palců, 1640 x 720 pixelů, až 120 Hz, až 600 nitů, LCD

procesor: Helio G81 Ultra

RAM: 4/6/8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

Foťáky: zadní – 50 MPx ? MPx přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm jack

baterie: 5160 mAh + 18 W

Motorola Edge 50 Fusion

Edge 50 Fusion není nějak nový mobil, ale na českém trhu se nově nabízí 512GB verze, aspoň dle dat. I při takové výbavě je cena adekvátní.

Specifikace Motorola Edge 50 Fusion

displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů, pOLED, 120 Hz

procesor: Snapdragon 7s Gen 2

RAM: 8/12 GB LPDDR4X

úložiště: 128/256/512 GB UFS 2.2

Android 14

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 13 MPx, 120° přední – 32 MPx

IP68

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, UWB, USB C, NFC, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

rozměry: 161,9 x 73,1 x 7,9 mm; 174,9 gramů

baterie: 5000 mAh + 68 W



Domů Články Nově v českých obchodech – Flip, 14T, S24 FE, Fusion a další

Předchozí článek První dojmy Apple Watch Series 10 [preview] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama