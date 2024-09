Recenze iPhone 16 – tlačítkový skok [recenze]

iPhone 16; zdroj: Dotekománie

Apple letos v září už tradičně uvedl novou generaci telefonů iPhone, tentokrát opět čtyři nové modely. My se dnes zaměříme na ten nejdostupnější a nejmenší, tedy na iPhone 16 s úhlopříčkou 6,1 palce. Jaké přináší tento model novinky?

Konstrukce

Zatímco vyšší Pro model nabízí v podstatě již pět let stejný design fotomodulu na zádech, základní iPhone ho má opět o něco jiný. Snímače jsou nyní zase pod sebou, čímž se výrobce tak trochu vrací k iPhone 11 a 12. Fotomodul je však větší a blesk již není orientovaný na čtvercové vyvýšené podložce, ale je přímo vedle v těle. Osobně se mi nové řešení moc líbí a vypadá to skvěle.

Žádnou designovou revoluci tu však jinak nehledejte. Vloni jsme se dočkali poměrně významné změny na čelní straně, kdy notch byl nahrazen dynamickým ostrovem. Rámečky kolem displeje jsou podle mě letos úplně stejně velké jako u předchůdce, Apple zde u základního modelu žádné ztenčování ani nezmiňoval.

Navzdory podobné konstrukci, kde hlavní rám je hliníkový, tu určité významnější novinky přeci jen jsou. Za mě velmi líbivé jsou letošní barevné varianty. Zatímco vloni s přechodem na matný povrch zad u této řady byly všechny barvy velmi tlumené a nevýrazné, letos tu máme tři svítivější odstíny.

Můj osobní favorit je jednoznačně modrá ultramarínová, vypadá jednoduše skvěle. Myslím si, že zaujme také nová modrozelená (v angličtině teal) a růžová. Nabídku pak doplňuje klasika v podobě bílé a černé. Poslední zmíněnou barvičku jsme dostali na test. Černá je elegantní a decentní. S matným rámem a matnými zády se ani tolik neupatlá.

Pochválit musím příjemnou velikost základního modelu s úhlopříčkou 6,1 palce a také nízkou hmotnost. Do ruky tedy na dnešní dobu padne vlastně skvěle.

Dvě tlačítka navíc

Nový iPhone 16 dostal letos hned dvě nová tlačítko. První zdědil z loňského iPhone 15 Pro, jedná se o akční tlačítko namísto přepínače tichého režimu. Osobně jsem byl zvyklý toto tlačítko na Pro modelu používat ke spuštění fotoaparátu. To ale už nedává smysl, protože tu máme také druhé nové tlačítko na pravém boku, a to pro ovládání fotoaparátu (Camera Control).

Akční tlačítko můžete využít pro řadu předpřipravených akcí, jako je aktivaci svítilny, diktafonu, lupy, rozpoznání hudby, spuštění překladače nebo ponechat jeho původní účel pro aktivaci tichého režimu. Pokud si z výchozích akcích nevyberete, stále je tu možnost využít zkratky a přes ty si nastavit v podstatě cokoliv. V době testování jsem si nastavil svítilnu, což se občas hodí.

Camera Control

Druhé tlačítko je pak mnohem propracovanější a není to jen nějaké obyčejné tlačítko. Apple o něm dokonce ani nehovoří jako o tlačítku, ale jako o Camera Control (v českém překladu jako o ovládání fotoaparátu). Tlačítko to nicméně ve své podstatě je.

Jeho umístění je na pravém boku pod tlačítkem pro zapnutí. Zprvu mi přišlo, že je umístěné příliš vysoko. Pak mi ale došlo, že kdyby bylo níže, bylo by v orientaci na výšku prakticky nepoužitelné. V režimu na šířku bych ho ale přece jen ocenil o trochu níže (respektive více vpravo).

Camera Control kombinuje fyzické tlačítko, které lze stisknout, a haptickou odezvu známou například z touchpadu na MacBooku. Pokud není fotoaparát aktivní, jeden fyzický stisk ho spustí. Musíte mít ale zaplý displej, jinak jsou nutné dvě stisknutí. To jsem příliš nepochopil, dvojstisk mohl klidně být i na tlačítku pro zapnutí, jak to ostatně roky funguje i u konkurence.

Pro vyfocení snímku pak opět fyzicky stisknete tlačítko. Stisk je poměrně tuhý a opravdu se vám nestane, že byste ho stiskli omylem. Ani při držení v ruce se mi nikdy nestalo, že bych ho omylem zmáčkl.

Pravé kouzlo začíná v prostředí fotoaparát, kde můžete pro pokročilé menu funkcí na tlačítko zatlačit a přejížděním přes plochu tlačítka přibližovat, měnit hloubku ostrosti, expozici, tón nebo fotografické styly.

Je to opravdu impresivní, bohužel je to složité a říkám se, že možná až příliš. Několika běžným lidem jsem dával toto nové ovládání fotoaparátu vyzkoušet a někteří vůbec nepochodili s zatlačením a vždy tlačítko jen fyzicky mačkali. Osobně mi to tak připomíná 3D Touch, který byl také pro mnohé poměrně složitý.

Já osobně jsem si však na způsob fungování tlačítka zvykl a po týdnu jsem již dokázal skvěle přes tlačítko nastavovat. Má to ale jeden háček. Je to pomalejší než ovládání daných funkcí na displeji, kde můžete udělat úplně ta samá nastavení. Navíc pro pohodlné nastavení skrz nové tlačítko se hodí kromě více času také obě ruce, jinak riskujete pád telefonu z ruky.

Celkově shrnuto je tak nové tlačítko skvělé především na rychlé spuštění foťáku a vyfocení snímku. Jsem ale zvědavý, jak si s tlačítkem poradí vývojáři a co s ním vymyslí aplikace třetích stran. Tomu se určitě také budeme v budoucnu věnovat, až bude více aplikací.

Displej má stále 60 Hz

Zobrazovací panel nabízí stále jen 60 Hz, což je u telefonu s cenovkou přes dvacet tisíc korun opravdu ostuda v roce 2024. Nechci to nějak omlouvat, je to opravdu smutné, nicméně před lety jsme také měli všichni (i na Androidu) jen 60Hz panely a nějak jsme s tím žili. Zde na iPhone 16 s tím budete muset žít ještě nějakou chvíli. A pokud nemáte srovnání a nepoužíváte jiný 120Hz telefon, tak s tím budete pravděpodobně úplně v pohodě. Jen to opravdu nesmíte střídat, pak vám přijde 60Hz panel nepříjemně trhaný.

Pořád se pak jedná o velmi kvalitní displej, který nabízí skvělou viditelnost na přímém slunci. Po pár dnech užívání mi 60 Hz ani tolik nechybělo. Naopak více mi scházel always-on displej, který si Apple také zatím ponechává exkluzivně pro vyšší Pro modely. Byl to opravdu nezvyk, když najednou byl displej pořád jen černý při zamknutém zařízení.

Hardware

Základní iPhone 16 dostal poměrně výrazný skok ve výkonu. Loňský iPhone 15 nabízel čip Apple A16 Bionic, letos tu máme posun rovnou na Apple A18 a také kapacita operační paměti skočila z 6 na 8 GB. To vše pravděpodobně kvůli Apple Intelligence, která však bude dostupná později a mimo EU.

Spustil jsem tradičně benchmark Geekbench 6 a zde mě překvapilo, že ve srovnání s dva roky starým iPhone 14 vidíme v číslech zhruba o polovinu lepší výsledek.

Výdrž baterie s kapacitou 3561 mAh by měla být zase o něco lepší než u předchůdce. Z mojí zkušenosti je menší iPhone 16 stále spíše jednodenní smartphone. Dva dny nenáročného provozu jistě zvládne, ale při mém plném nasazení druhý den jsem již večer musel hledat nabíječku.

Naštěstí už jsem hledal nabíječku s USB-C konektorem, tento skvělý krok udělal Apple vloni. Jen upozorním, že je zde bohužel pomalé USB 2.0. Na druhou stranu, kdo dnes přesouvá data z iPhone kabelem do počítače?

Zpátky k nabíjení. To bezdrátové je zase o něco rychlejší. MagSafe podporuje nově až 25 W. Vyzkoušet jsem to ale nemohli, jelikož žádnou kompatibilní nabíječku s tímto výkonem nemáme k dispozici.

Fotoaparát

Fotoaparáty tu máme na zádech stále dva, což je trochu škoda. Konkurenci už většinou v této cenové hladině mírně nad dvacet tisíc integruje také teleobjektiv. Nedá se nic dělat. Hlavní 48 MPx snímač je dle specifikací velmi podobný jako vloni, jen mu Apple dodal nový “fusion” senzor. Stále tu pak máme Smart HDR 5.

Inovací prošel především ultra širokoúhlý snímač. Ten konečně dostal automatické ostření díky čemuž s ním lze nově fotit i makro snímky. To se mi líbí a pár ukázek můžete vidět níže.

Novinkou jsou pak také fotografické styly, což jsou takové pokročilejší filtry. Oproti běžným filtrům se například snaží zachovat přirozenější barvy pleti. Jejich nastavení je vskutku široké, a vy si dokonce můžete jeden nastavit v nastavení fotoaparátu jako výchozí pro všechny snímky. Pár příkladů můžete vidět níže. Některé styly jsou mírnější, jiné zase výraznější, vše si lze nastavit. Také na snímku lodi vpravo níže byl použit filtr, ale jemnější.

Pochválit musím konzistentnost a spolehlivost. Podobně jako Pixel telefony, také s iPhonem málokdy vyfotíte špatnou fotku. Potěšující je také výborné HDR. Ultra širokoúhlý snímač byl sice letos vylepšen, ale v noci to podobě jako u všech telefonů vyšší střední třídy není úplně dokonalé a fotky jsou při nedostatku světla měkčí.

Díky novému rozložení fotomodulu na zádech umí iPhone 16 nahrávat prostorové video pro Apple Vision Pro. Tyto brýle ale nemáte a nejsou ani oficiálně mimo USA, a tak jsme to nevyzkoušeli.

Software

Uvnitř máme systém iOS 18.0, který přináší například tmavé a barevné ikonky aplikací, možnost umístit je kamkoliv nebo další novinky. Co mě osobně nepříjemně překvapilo, je celková nedoladěnost této prvotní verze iOS 18. Například pokud ve fotoaparátu při spuštění ze zamčené obrazovky v orientaci na šířku chcete zobrazit vyfocený snímek, zobrazí se úplně maličkatý. A těch bugů je v systému v tuto chvíli bohužel více, snad nám to Apple brzy v iOS 18.1 opraví.

Druhou nepříjemností je absence Apple Intelligence této prvotní verze. Nás v EU ale nezachrání zatím ani žádná další verze, jelikož umělá inteligence tu zatím nebude, a to je velká škoda. Tomuto tématu se budeme věnovat i v dalších článcích.

Zhodnocení

Nový iPhone 16 přináší příjemný refresh designu v podobě inovovaného modulu fotoaparátu a novými pěknými kontrastnějšími barvami. Máme tu dvě nová tlačítka, akční a tlačítko pro ovládání fotoaparátu. Druhé zmíněné je super na rychlou aktivaci foťáku, jeho pokročilejší funkce mě ale zatím nepřesvědčily, je to pomalejší než to samé nastavit na displeji a celá technologie mi připomíná to 3D Touch. A na ten dnes už jen vzpomínáme. Camera Control nicméně nadále budeme testovat.

Zklamáním je pak také displej, který má jen 60 Hz a nemá always-on zobrazení. Na to si jednoduše nový majitel musí zvyknout, a pokud nebudete mít vedle 120Hz panel, zvyknete si. Je jen otázkou, zda si s cenovkou od 24 tisíc korun chcete zvykat. Velká škoda je také v oblasti software. Současná verze iOS 18.0 je nedoladěná a také bez umělé inteligence (Apple Intelligence), která ale k nám do EU nejspíš ani v blízké době nedorazí.

Celkově vzato se mi novinky v letošní generaci líbí, a jakkoliv je to pozvolná evoluce, iPhone 16 je sympatický telefon. Pokud přijmete jeho menší nevýhody, bude vám leta sloužit.

Klady

Výkonnější čip

Více tlačítek

Nové pěkné barevné varianty

Makro na ultra širokoúhlém snímači

Stále rozumná velikost a hmotnost

Zápory

Stále jen 60Hz displej

Absence Apple Inteligence při vstupu do prodeje a v EU

iOS 18 potřebuje ještě doladit

