Umělou inteligenci využíváme v optimalizaci mobilní sítě již nyní, 6G je zanedlouho v Česku, říká CTO O2 Jan Hruška

Pokračování rozhovoru s CTO O2 Janem Hruškou, kde povídal o modernizaci mobilní sítě O2, co vše ustojí, jak pokryjí 5G celou republiku a jak mají nastavený krizový bezpečnostní management. Nyní jsme se zaměřili na budoucnost, kdy skončí 2G a jak se zbavili Huawei zařízení a co vše nás čeká s příchodem 6G, které zde bude již za pár let.

Zmínil jste vypínání 2G sítě kolem roku 2030 a již loni O2 mluvilo o vypínání v brzké budoucnosti. Podle čeho určíte, že je ten správný moment síť vypnout, aniž by nastal problém plošný problém, že přestane mnoho zařízení fungovat?

Než jsme v roce 2021 vypínali 3G, všichni operátoři prováděli pilotní pokusy v různých omezených oblastech. Vyzkoušeli jsme vypnout 3G a měřili jsme, která zařízení byla ovlivněna. Tímto způsobem jsme mohli identifikovat zařízení, která se hlásí do 3G, typicky 3G modemy. Zároveň jsme potom ověřovali, jestli je dané zařízení schopné přihlásit i na 4G Tyto experimenty provádíme řízeně a po krátkou dobu, abychom mohli vyhodnotit data a připravit plán s minimálním dopadem na zákazníky.

Nemáme konkrétní hranici v procentech, kolik zařízení musí být maximálně připojeno přes 2G, abychom síť vypnuli. Musí to být jednotky procent. Tento proces konzultujeme především s firemními zákazníky a našimi obchodníky, kteří se o ně starají.

Při modernizaci BTS jste změnili dodavatele z Huawei na Ericsson. Bylo to kvůli obavám o bezpečnost zařízení Huawei, které se objevily kolem roku 2019, kdy USA zakázalo další dovoz jejich produktů, nebo jste měli jiné důvody pro tuto změnu?

My jsme vyhodnocovali bezpečnostní riziko v době, kdy probíhalo výběrové řízení na technologii v CETIN. Tehdy ještě nebyly žádné konkrétní kroky ze strany Evropské komise a podobně, které by nám pomohly situaci lépe uchopit. Nicméně, Ericsson vyhrál výběrové řízení díky standardním komerčním podmínkám a nejlepší nabídce. Takže jsme to nakonec z pohledu bezpečnosti nemuseli řešit.

Ericsson prostě standardně vyhrál, ale my jsme rizika bezpečnostní zvažovali a byli jsme připraveni případně nacenit variantu s dalšími dodavateli, kteří by mohli být zatíženi bezpečnostními riziky. Nicméně, vítězný dodavatel těmito riziky zatížen nebyl, takže to ve finále nehrálo roli. Výhodou nově nasazené technologie 5G je, že když teď přichází standard 5G+, není potřeba další hardwarová výměna, bude stačit pouze softwarový update.

Jak probíhá modernizace BTS techniky CETIN.

Příchod 6G přinese běžné navýšení, jako je větší množství připojených zařízení v jeden čas na jednom místě, vyšší datový tok, nižší latence? Nebo nás čeká něco převratného?

6G přináší několik zajímavých věcí. Základním rozvojem bude posílení kapacity, navýšení rychlosti a snížení latence. Obdobně, jako tomu bylo při přechodu z 4G na 5G. To bude ten standardní rozvoj a pak tam je pár zajímavých konceptů. První je třeba mnohem větší udržitelnost technologie, ve smyslu náročnosti na energii. Jeden z problémů, který dneska vidíme, a my jsme si to osahali velmi konkrétně v posledních letech, v době zdražování energií, je právě spotřeba energie. Elektrická energie je zhruba třetina nákladů na provoz základnové stanice. Jak šla cena nahoru a my instalujeme další kapacitní anténní systémy, spotřeba energie je samozřejmě větší. Dodavatelé dělají neustále kroky k tomu, aby zefektivnili využití příkonu a snižovali energetickou náročnost, ale jak se zvětšuje spektrum a rychlosti, které poskytujeme, spotřeba prostě roste. Očekáváme, že 6G přijde se zásadními koncepty pro úsporu energie.

5G má dobré funkce na úspory energie a my je už v síti máme. Umí vypínat různé části a vrstvy frekvenčních pásem v hodinách, kdy není potřeba velká kapacita, a zapínat je zase inteligentně podle prediktivního modelu, kdy zákazník potřebuje službu. Tento koncept má 6G dovést do mnohem větší dokonalosti. To by mohlo umožnit soběstačné základnové stanice napájené jenom solární energií, například v oblastech v Africe, kde dnes není elektrická distribuční síť a není možné tam stavět pokrytí.

Další zajímavou věcí je ultimátní přístupová síť. Kromě klasické pozemní sítě základnových stanic přibude definovaný standard pro satelity. Dnes se objevují první pokusy, třeba Starlink, který se prodává pro domácí internet. Starlink avizoval, že v nové generaci satelitů budou umět komunikovat přímo s mobilním zařízením. Mobilní síť podporuje mobilitu, takže když se pohybuji, základnové stanice si předávají můj telefon. Mezi základnovými stanicemi budou fungovat i satelity a já budu moct přeskakovat z pozemní základnové stanice na satelit.

Signál bude dostupný všude, ve všech vrstvách. Standardem může být i použití bezpilotních letounů, které budou šířit signál. Taktéž pod vodou je možné šíření signálu. 6G tedy rozšíří pokrytí nejen po povrchu zeměkoule, ale i hodně nahoru do vzduchu a dolů pod vodu.

Typicky se počítá pokrytí 1,5 metru nad zemí, což je normalizovaná výška telekomunikačního zákazníka. U výškových budov, jako třeba v Soulu v Koreji, mají tři úrovně pokrytí nad sebou, aby obsloužily 100patrový věžák. Ale pro provoz dronů to dnes není. Takže 6G by mohlo řešit pokrytí pro dopravní letadla, i když tam to bude spíš centrální zařízení s modemem na letadle a uvnitř wifi. Zkrátka 6G přinese nejen běžné zlepšení v počtu připojených zařízení, datovém toku a latenci, ale i výrazné změny v energetické efektivitě a způsobu, jakým bude zajištěno pokrytí po celém světě, včetně extrémních oblastí nad zemí i pod vodou.

Rád bych se ještě dotázal na téma umělé inteligence. Využíváte ji nějak při modernizaci sítě?

Ano, využíváme umělou inteligenci a machine learning v různých oblastech modernizace naší sítě. Přesněji řečeno, nejde vždy jen o umělou inteligenci v podobě neuronových sítí, ale o běžné strojové učení spojené s big data, ze kterých děláme modely pro plánování pokrytí. Například se díváme na to, kde je jaká poptávka, a na základě toho dokážeme predikovat, kde budeme potřebovat zvýšit kapacitu v síti. To se děje nejen na základě vývoje provozu, ale i na základě úspěšnosti prodeje služeb. Jedním z produktů, které nabízíme, je domácí internet po bezdrátové síti v lokalitách, kde není pevné připojení k internetu. Jelikož je prodej této služby asociován s konkrétní adresou, dokážeme big data modely naučit a následně nechat předpovědět, kde budeme s touto službou nejúspěšnější. Modely nám pak ukáží pravděpodobnost, s jakou si daný zákazník v následujícím půlroce koupí od nás internet. To nám pak umožňuje efektivně investovat do rozvoje sítě. Zajímavou úlohou, kterou jsme zatím neřešili, je plánování výstavby sítí dobíjecích stanic pro elektromobily. Dokázali bychom pomocí telekomunikačních anonymizovaných dat analyzovat pohyby lidí a předpovědět, kde budou potřebovat dobíjet své elektromobily, což je však téma, které bude brzy relevantní pro provozovatele elektrických distribučních sítí.

Navíc naše základnové stanice pomocí umělé inteligence dokážou hospodařit s energií. Není to nastaveno tak, že mezi dvaadvacátou a pátou ranní vypneme určité části sítě, ale software základnové stanice skutečně analyzuje historická data z konkrétní lokality a na jejich základě predikuje, kdy si může dovolit spotřebu snížit tím, že část kapacity vypne. Například systém se takto “naučí” jízdní řád tramvaje a přizpůsobí signál tak, aby byl aktivní jen tehdy, kdy na zastávce čekají lidé.

Pokročilé modely využíváme také u vysokokapacitních frekvencí, například v pásmu 3700 MHz, kde používáme aktivní anténní systémy massive MIMO. Tyto systémy řídí paprsky signálu pomocí tzv. beamformingu u 32 antén, což umožňuje optimalizovat signál pro jednotlivé zákazníky. Pokud se zákazníci pohybují, paprsek je sleduje a poskytuje nejlepší možnou službu. Tyto výpočty a optimalizace provádí pokročilý systém, který využívá prvky umělé inteligence.



