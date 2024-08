Instagram testuje po vzoru sítě Snapchat svou verzi Snap Maps

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram, populární sociální síť pro sdílení fotografií a videí, začíná testovat novou funkci, která nápadně připomíná Snap Maps od Snapchatu. Tato novinka umožňuje uživatelům Instagramu sdílet textové a video aktualizace na mapě podle místa, kde byly pořízeny. Mapa je sdílena s přáteli, jejichž aktualizace se mohou zobrazovat vedle sebe. Jde v podstatě o koncept velmi podobný právě funkci Snap Maps, které byly původně spuštěny v roce 2017.

„Nová“ funkce na Instagramu v omezeném testování

Hlavní rozdíl oproti Snap Maps se zatím zdá být v omezenějších možnostech nastavení soukromí na Instagramu. Podle Christine Pai, mluvčí společnosti Meta, musí uživatelé zvolit „specifickou skupinu lidí“, se kterou chtějí sdílet svou polohu, například „blízké přátele“ nebo pouze své sledující, které sami sledují zpět. Snapchat naproti tomu umožňuje sdílet příspěvky na Snap Maps veřejně. Funkce Instagramu je v současné době dostupná pouze jako „malý test“ na několika trzích. Nástroj je volitelný a zahrnuje kontroly nad sdílením polohy. „Jako vždy vyvíjíme tuto funkci s ohledem na bezpečnost,“ uvedla Pai. Zatím není jasné, zda bude v budoucnu nabízeno i plně veřejné sdílení nebo jak dlouho budou příspěvky viditelné.

Tato mapová funkce byla poprvé zaznamenána ve vývoji v únoru pod názvem „Friend Map“. Tento týden se začaly objevovat první obrázky funkce v provozu. Pai neuvedla, kde je funkce v současné době testována. Je zajímavé, že Instagram měl již v roce 2012 funkci pro fotografie, která umisťovala všechny sdílené obrázky a fotografie na mapu, ale tato funkce byla zcela soukromá – nemohla být sdílena s přáteli a zahrnovala pouze vaše vlastní obrázky. Byla to zábavná cesta, jak procházet svou sbírku fotografií, ale společnost ji o čtyři roky později ukončila kvůli nízkému využití. Pokud bude tato nová mapová funkce široce zavedena, bude to připomínka toho, v čem byl Instagram vždy dobrý: v přebírání nápadů od svých konkurentů. Stories přišly ze Snapchatu, Reels z TikToku a – pokud to budeme považovat za funkci Instagramu – Threads z Twitteru. Nyní se Instagram vrací zpět ke Snapchatu.

