T-Mobile: Předplacenkářů je méně, spotřeba dat roste

Mobilní operátoři v Česku jsou jen tři, tedy pokud nebereme v potaz virtuální, který je sice dost, ale postupně dochází k redukci. Stačí zmínit nedávný prodej SAZKAmobil. T-Mobile se nyní pochlubil s pololetními výsledky, kde jde vidět posun v několika oblastech.

T-Mobile ve své pololetní zprávě se věnuje rozvoji společnosti, investicím do technologií, digitalizaci a například i zelené energii. Ostatně se operátor nevěnuje jen běžným lidem, jeho aktivity najdete i v oblasti cloudu a digitalizaci průmyslu.

„T-Mobile má za sebou další pololetí, kdy prokázal, že je zdravou a stabilní společností se zájmem o udržitelnost, svět kolem sebe, a především o své zákazníky. Na tom staví i spuštění komunikační platformy #MeziSvými dokazující sílu naší značky. V letošním roce plánujeme investovat 4,9 miliardy do stavby sítí, z toho 2,58 do mobilní části. Zavázali jsme se pokrýt do konce roku 90 % populace 5G signálem. Podařilo se nám také představit zákazníkům nové tarifní portfolio a uzavřít dohodu o dlouhodobém nákupu zelené energie,“ shrnuje uplynulý půlrok Melinda Szabó, generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.