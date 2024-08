Mobilní telefon bez tlačítek? Možná již příští rok od Xiaomi!

Výrobci chytrých telefonů si již delší dobu pohrávají s myšlenkou telefonu bez fyzických tlačítek. Viděli jsme již několik prototypů, jako například Vivo Apex 2019 Concept, které využívají kapacitní tlačítka nebo tlakové senzory a lineární motorky k simulaci fyzických tlačítek. Ačkoli se tato technologie dostala do několika produkčních zařízení, jako jsou herní telefony ASUS ROG a Nubia RedMagic, dosud jsme se nedočkali plnohodnotného nahrazení fyzických tlačítek pro zapínání a ovládání hlasitosti. To by se ale mohlo změnit, a to již příští rok.

Plnohodnotný telefon bez tlačítek by mohla dodat společnost Xiaomi

Podle informací od důvěryhodného zdroje chunvn8888 pracuje Xiaomi na novém vlajkovém zařízení s kódovým označením Zhuque, které nemá fyzická tlačítka pro zapínání a ovládání hlasitosti. Zařízení je v současnosti v rané fázi vývoje, ale mohlo by se dostat na trh již v roce 2025. V tuto chvíli je známo opravdu málo o technologii, kterou Xiaomi plánuje použít k nahrazení fyzických tlačítek na telefonu. Předpokládá se, že půjde pravděpodobně o řešení podobné těm, která najdeme na herních telefonech, využívající kombinaci kapacitních tlačítek nebo tlakových senzorů a vibračních motorů k registraci vstupu a poskytnutí haptické zpětné vazby.

Očekává se, že Zhuque bude vybaven špičkovým hardwarem včetně dosud neuveřejněného čipu Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 4 a selfie kamerou umístěnou pod displejem. Vzhledem k tomu, že telefon je stále v rané fázi vývoje, může Xiaomi před jeho uvedením na trh provést změny. Kromě telefonu bez tlačítek se údajně čínský výrobce věnuje také vývoji smartphonu s třemi klouby, nebo chcete-li ohyby, který by mohl být uveden na trh začátkem příštího roku.

Tento vývoj naznačuje, že jsme možná na prahu nové éry designu chytrých telefonů, kde tradiční fyzická tlačítka budou nahrazena pokročilými dotykovými a tlakovými senzory. To by mohlo vést k elegantnějším a odolnějším zařízením s méně pohyblivými částmi. Zároveň to však přináší otázky ohledně uživatelské přívětivosti a spolehlivosti takových řešení v každodenním používání. Bude zajímavé sledovat, jak se tento trend bude vyvíjet a jak jej spotřebitelé přijmou.

Zdroj: androidauthority.com



Domů Články Mobilní telefon bez tlačítek? Možná již příští rok od Xiaomi!

Předchozí článek Pozor na falešné stránky Portálu občana, varuje DIA Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama