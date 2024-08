Apple Watch SE by mohly být nabízeny jako alternativa chytrého telefonu pro děti

Zdroj: Apple

Podle nejnovějších zpráv se zdá, že třetí generace Apple Watch SE by mohla být uvedena na trh jako alternativa chytrého telefonu pro děti. Tato informace přichází s několika zajímavými detaily o možném designu a cílové skupině zařízení. Jednou z nejvýznamnějších změn by mohlo být opuštění hliníkového těla ve prospěch pevného plastu. Tento krok má pravděpodobně udržet cenu chytrých hodinek na dostupné úrovni.

Apple Watch SE by se mohly stát přírůstkem do low-end segmentu chytrých hodinek

Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg by tento tah mohl umožnit Applu prezentovat produkt jako vhodný pro děti a jako alternativu k chytrým telefonům pro mladší uživatele. Použití plastu by mohlo pomoci udržet cenu pod hranicí 200 dolarů, což by z hodinek udělalo dostupnější volbu pro rodiče. Zároveň by plastové pouzdro umožnilo Applu experimentovat s barvami a nabídnout hodinky ve výraznějších, dětem přívětivějších odstínech. Tento materiál by také pomohl Apple Watch SE jasně odlišit od běžných modelů Apple Watch.

Z technického hlediska se očekává, že nový model bude mít 1,61palcový displej a bude poháněn aktualizovaným čipem S9. Pro srovnání, první Apple Watch SE byly uvedeny v září 2020, druhá generace následovala o dva roky později. Dosud se SE modely od standardních verzí lišily hlavně absencí některých zdravotních funkcí. Myšlenka nabízet Apple Watch SE jako alternativu chytrého telefonu pro děti je zajímavá, ale zároveň vyvolává otázky.

Na jednu stranu by to mohlo poskytnout rodičům lepší kontrolu a bezpečnější způsob, jak svým dětem umožnit komunikaci a přístup k základním funkcím chytrého zařízení. Hodinky jsou také méně náchylné ke ztrátě nebo poškození ve srovnání s telefony. Na druhou stranu není jasné, jak přesně by Apple implementoval funkce, které by z hodinek udělaly plnohodnotnou náhradu telefonu pro mladší uživatele. Také není zřejmé, jaké specifické funkce zaměřené na děti by nový model mohl nabídnout.

Pokud se tyto zvěsti potvrdí, mohlo by to znamenat významný posun ve strategii Applu v rámci segmentu chytrých hodinek. Zaměření na mladší uživatele by mohlo otevřít nový trh a potenciálně přilákat novou generaci zákazníků k ekosystému Apple. Zároveň by to ale mohlo vyvolat diskuzi o vhodnosti a bezpečnosti takových zařízení pro děti. Je důležité poznamenat, že v tuto chvíli jde stále o nepotvrzené informace a spekulace. Apple zatím oficiálně neoznámil žádné podrobnosti o třetí generaci Apple Watch SE. Jak se blíží obvyklý čas podzimních představení nových produktů Applu, můžeme očekávat, že se objeví více informací a možná i oficiální oznámení od samotné společnosti.

