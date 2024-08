Bez 2G se obejdeme, plošně jej nahradí 5G, která bude dostupná všude a i v krizových situacích, říká v rozhovoru pro Dotekománii CTO O2 Jan Hruška

Jak se O2 připravuje na budoucnost mobilních sítí a co již v současnosti na území Česka implementuje? Kdy nás čeká 6G, jaké komplikace a přírodní živly mobilní síť zvládne? Odpovídal CTO (Chief Technology Officer) Jan Hruška z O2.

Představení 5G sítě od O2 při začátku modernizace na konci roku 2020.

Mobilní signál: pokryjí se bílá místa a také dojde k vylepšení

Ano, to je běžná povinnost, která je většinou spojená s licencí na užívání spektra od ČTÚ. Při každé aukci frekvencí dostáváme sadu povinností, které se týkají zlepšení kvality služby, a to samozřejmě včetně pokrývání míst bez signálu. Z poslední aukce máme zase dalších pár stovek míst k pokrytí. Co se týče 5G, očekávám pokrytí populace na úrovni 95 % kolem konce tohoto roku. Další významnější skok k téměř stoprocentnímu pokrytí očekáváme, až dojde k vypínání 2G. To zatím není úplně na pořadu dne, ale kolem roku 2030 se odhaduje, že by 2G mohlo zmizet.