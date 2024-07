Spotify ve Švédsku testuje nouzová upozornění

Zdroj: Dotekománie

Služba Spotify, známá především jako platforma pro hudbu, podcasty a audioknihy, se nyní vydává do oblasti veřejné bezpečnosti. V rámci testování ve Švédsku zkoumá možnost zavedení systému nouzových výstrah. Tento systém by umožnil distribuovat veřejná oznámení týkající se například nehod, závažných událostí nebo přerušení důležitých služeb.

Bude Spotify odesílat upozornění na důležité události?

Společnost sdělila, že takový systém skutečně testuje, avšak neprozradila přesný důvod, proč by měla zájem poskytovat tento druh služby. Ve Švédsku neexistuje žádný zákon, který by vyžadoval, aby Spotify podporovalo nouzové výstrahy, což naznačuje, že jde o iniciativu společnosti zaměřenou na prozkoumání nových možností, jak uživatele informovat o důležitých událostech.

Technolog a reverzní inženýr Chris Messina, který odhalil kód odkazující na tuto funkci, spekuluje, že zavedení nouzových výstrah by mohlo uživatele přimět k povolení oznámení v aplikaci Spotify. To by mohlo pomoci aplikaci upoutat větší pozornost uživatelů, kteří často vypínají oznámení z aplikací sociálních sítí a zábavy.

Pokud by se tato funkce rozšířila, mohla by Spotify pomoci stát se tak „nezbytnou“ aplikací, podobně jako Meta se svou funkcí Safety Check nebo Google se svými upozorněními na zemětřesení v systému Android. V USA již dříve zákonodárci zvažovali požadavek, aby online video a streamovací aplikace podporovaly nouzová varování vedle tradičních médií.

Spotify potvrdilo testování této funkce s tím, že se zatím omezuje pouze na Švédsko. Zástupce společnosti uvedl: “Ve společnosti Spotify běžně provádíme řadu testů ve snaze zlepšit naše uživatelské prostředí. Některé z těchto testů nakonec připraví půdu pro naše širší uživatelské zkušenosti, zatímco většina z nich slouží pouze jako důležité poučení.”

