NFC: Chystá revoluce, která otevře nové možnosti

Zdroj: NFC Forum

NFC technologie se rozmohla v poslední době do takové míry, že například již najdete speciální prsteny s integrovaným NFC, což se dá například využít i pro placení. NFC ale není jen pro placení. V podstatě se tato technologie používá na komunikaci na velmi krátké vzdálenosti a může posloužit i pro získání informací. Do této chvíle zde byla určitá omezení, ale další generace posune vše na novou úroveň.

Niceboy Pay aneb pravý hák na platební terminál [recenze]

NFC a Multi-Purpose Tap

Většina z nás používá NFC pro placení, kdy přiložíme například hodinky nebo telefon k platebnímu terminálu. Tím se provede platba a práce na straně NFC končí. Nově se ale pracuje na novince nazvané Multi-Purpose Tap, tedy jedno přiblížení nebude sloužit jen pro jednu činnost. To znamená, že přiblížením k nějakému terminálu nemusí dojít jen k zaplacení. Mohou být doprovázeny i další činnosti.

NFC Forum, organizace stojící za definováním standardů kolem Near Field Communication (NFC), zveřejnila zprávu, v které popisuje, jak může Multi-Purpose Tap fungovat. Představte si, že si kupujete lístek nebo jízdenku, přičemž při tapnutí zařízením dojde kromě zaplacení také k přenesení lístku do vašeho zařízení, uplatnění slevy a třeba připsání věrnostních bodů. To vše během jednoho přiblížení.

Samozřejmě se dají najít i další příklady, přičemž se zmiňuje například placení a současné ověření zletilosti. Vzhledem k tomu, že dnes i v Česku začíná fungovat elektronická občanka, tak nebude potřeba dvakrát dělat jednu a tu samou činnost, vše se provede najednou. Samozřejmě je to jen představa a teprve by muselo vzniknout softwarové řešení, ale možná cesta se zde nabídne.

Aktuálně ale Multi-Purpose Tap je teprve na papíře. NFC Forum začíná sbírat podklady, analyzují použití, technické možnosti a oslovují společnosti a partnery. I tak je to první krok k tomu, aby se NFC posunulo na novou úroveň. Bohužel zatím nejsou stanoveny nějaké pevné termíny nasazení. I tak po spuštění asi bude nějakou dobu trvat, než se masově rozšíří taková funkce, pokud tedy o ni bude zájem.

Zdroje: androidcentral.com, nfc-forum.org

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama