Zdroj: BleskMobile

Sem tam se virtuální operátoři vytasí se speciální akcí na nějaký tarif nebo balíček. Tentokrát zde máme tak trochu letní akci, ale jde ji využívat až do konce roku. BLESKmobil si konkrétně připravil datový balíček.

Virtuální operátoři v Česku: Aktuální seznam a jejich nabídky

30 GB FUP

BLESKmobil si nachystal akci na léto, ale dá se říci, že si jde balíček aktivovat v letních měsících, přičemž ho následně můžete nechat aktivní až do konce roku. Konkrétně láká na 30 GB FUP na 30 dnů, přičemž cena je stanovena na 299 Kč. K aktivaci musí dojít do 30. 9. 2024, ale samotný balíček můžete používat do 31. 12. 2024.

Standardní cena tohoto balíčku je 599 Kč, takže někteří mohou uvítat takovou slevu. Samotný balíček ale nemusíte nutně platit po celou dobu. Celkem ho je možné maximálně 3x v období od 3. 6. až 30. 9. opakovaně zapnout a vypnout. Výhodou může být to, že není určen jen pro Česko. Lze jej využívat i v rámci EU.

Pokud tedy cestujete a chcete mít jen na dobu určitou větší objem dat a nechcete si pořizovat rovnou nějaký vyšší tarif, může se hodit. Kromě toho balíčku láká BLESKmobil také na neomezená data na 24 hodin, přičemž cena je stanovena na 49 Kč. Zde je ale omezení v EU nastaveno na 5G.



Domů Články BLESKmobil láká na 30 GB FUP a neomezená data za 49 Kč

Následující článek Spotify ve Švédsku testuje nouzová upozornění Předchozí článek Youtube Premium: Pracuje se na více cenových variantách Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama