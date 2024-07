Zdroj: Vivo

Značka iQOO v rukách čínské firmy Vivo po pár týdnech od oficiálního oznámení oživuje aktuální generaci tabletů o jednu novou variantu. Zařízení bude mít za úkol oslovit tu nejnáročnější část zákazníků, což by se mu teoreticky mohlo podařit. V každém případě za největší překážku můžeme jednoznačně označit nastavenou prodejní cenu.

Žádné ořezávátko

Za nejzásadnější změny se staví 16GB operační paměť RAM typu LPDDR5x a interní úložiště o velikosti 1 TB (UFS 4.0). Z něho malou část pochopitelně seberou systémové soubory. Podle dostupných informací by ostatní prvky výbavy měly zůstat nedotknuty. To více méně ničemu nevadí, protože toto zařízení samo o sobě zapadá do vyšších pater trhu.

Jen pro připomenutí si zaslouží zmínku hlavně 13palcový LCD panel s rozlišením 3 096 x 2 064 pixelů a 144Hz obnovovací frekvencí, výkonný procesor Dimensity 9300+ od MediaTeku nebo článek baterie s kapacitou 11 500 mAh podporující 66W nabíjení. Následuje celkem 8 reproduktorů, účinný chladicí systém, podpora WiFi 7, Bluetooth 5.4, technologie NFC a platforma OriginOS 4.

Pro případné zájemce je připravena poměrně dost odvážná cenovka, která v přepočtu vychází na 14 464 Kč.

Zdroje: shop.vivo.com.cn, gizmochina.com



Domů Články iQOO u tabletu Pad 2 Pro přidává novou nejvyšší konfiguraci

Následující článek iQOO představilo nová základní sluchátka TWS 1i Předchozí článek Honor Magic V3: Novinka, která může Samsung zavařit Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama