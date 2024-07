Honor Magic V3: Novinka, která může Samsung zavařit

Zdroj: Honor

Honor kromě modelu Honor Magic Vs3 také představil vyšší verzi nazvanou Honor Magic V3. Ta již může konkurovat nedávné novince od Samsungu. Specifikace na to rozhodně má.

První dojmy Galaxy Z Fold6 a Flip6 – decentní facelift a nebo ne? [preview]

Honor Magic V3

Od nového Honor Magic V3 můžete očekávat nejnovější procesor, moderní technologie a také moderní fotografickou sestavu. Novinka se ale může chlubit certifikaci IPX8, takže odolá vodě a prakticky i ponoření do ní, ale asi byste to neměli zkoušet v moři. Odolnost vůči prachu chybí, takže Samsung má v jedné věci navrch.

Honor Magic V3 má ale oba displeje poměrně dobré a mohou dosáhnout lokálně jasu až 5000 nitů, což je vskutku vysoká hodnota. Za pozornost stojí fotografická výbava, kde se nešetřilo megapixely. Například je zde periskopický foťák s 3,5násobným přiblížením, ale digitálně se dostane až na hodnotu 100x.

Honor Magic V3 je top model v mnoha ohledech a konkurenci jednoduše porazí v nabíjení, jelikož je zde 66W technologie přes USB C a také Honor integroval 50W bezdrátovou technologii. Samozřejmě si to vyžádalo i vyšší cenu. Novinka v základní verzi přijde v přepočtu přibližně na 28 900 Kč bez daně a dalších poplatků. Cena v Česku by se mohla pohybovat kolem 38 000 Kč, což je méně než u modelu od Samsungu. Kdy se u nás objeví, není zatím známo.

Specifikace

displeje: vnitřní – 7,92 palců, 2344 x 2156 pixel, OLED, 9.78:9, až 120Hz, až 5000 nitů externí – 6,43 palců, 2376 x 1060 pixelů, OLED, 20:9, až 120Hz, až 5000 nitů

Procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16 GB RAM LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB (UFS 4.0)

Android 14 + MagicOS 8.0.1

foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx periskopický, 3.5x zoom 40 MPx, 112° přední – 20 MPx

stereo, infra

čtečka otisků prstů na straně

USB Type-C (USB 3.1 Gen1), DP1.2

IPX8

5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), NFC, dual GPS, Bluetooth 5.3

rozměry: 156,6 x 145,3 (74) × 4,35 (9,2) mm; 230 gramů

baterie: 5150 mAh + 66W, bezdrátově 50W

Zdroj: fonearena.com

Předchozí článek Vydán Wear OS 5 Developer Preview, slibuje nižší spotřebu energie [aktualizováno] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama