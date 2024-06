iQOO představilo tablety Pad2 Pro a Pad2

Zdroj: iQOO

Vivo v tomto týdnu uvedlo nové mobily série S19, ale také si nachystalo tablety pod subznačkou iQOO. U nich je možné, že se dostanou na náš trh, jen asi pod jiným značením, byť se mluví zpřístupnění iQOO produktů na evropském trhu. Nové tablety se jmenují iQOO Pad2 Pro a iQOO Pad2.

Spíše zaměřeny na hry

U obou tabletů společnost hodně vsází na využití u her. Ostatně mají slušnou výbavu. Vybavenější má nejnovější procesor od Mediateku, druhý se pak chlubí Snapdragonem 8s Gen 3. iQOO Pad2 Pro má ale lepší výbavu, a to v mnoha ohledech. Například displej dosahuje jasu až 900 nitů a má vysoké rozlišení. Baterie má kapacitu 11 500 mAh a podporuje 66W nabíjení. Výrobce integroval do iQOO Pad2 Pro rovnou osm reproduktorů.

iQOO Pad2 naopak má o něco méně jasnější panel a i rozlišení nižší. Liší se i poměrem stran, ale jinak oba tablety mají až 144Hz obnovovací frekvenci. V případě fotografické výbavy se firma nesnažila ohromit čísly a nechala jen nutný základ. Sice na zadní straně je masivní fotomodul, ale má jen jeden snímač.

K oběma tabletům je k dispozici příslušenství v podobě klávesnice, obalu a také lze zakoupit i stylus s magnetickým uchycením. Zajímavostí je, že společnost k novinkám dodává také magneticky uchytitelný větráček pro lepší chlazení při dlouhém hraní. iQOO Pad2 začíná na ceně 2499 juanů (cca 8 000 Kč bez daně a poplatků), iQOO Pad2 Pro pak na 3399 juanech (cca 10 900 Kč bez daně a poplatků).

Specifikace iQOO Pad2 Pro

displej: 13 palců, 3096 x 2064 pixelů, 144 Hz, LCD, až 900 nitů, 3:2

procesor: Dimensity 9300+

RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB UFS4.0

Android 14 + OriginOS4

Foťáky: zadní – 13 MPx přední – 8 MPx

8 reproduktorů

POGO

WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1, NFC,

rozměry: 289,56 x 198,32 x 6,64 mm; 679 gramů

baterie: 11 500 mAh + 66W

Specifikace iQOO Pad2

displej: 12,1 palců, 2800 x 1968 pixelů, 144 Hz, LCD, až 600 nitů, 7,1:5

procesor: Snapdragon 8s Gen 3

RAM: 8/12 GB LPDDR5X

úložiště: 128 (UFS 3.1)/256/512 GB UFS4.0

Android 14 + OriginOS4

Foťáky: zadní – 5 MPx přední – 8 MPx

6 reproduktorů

POGO

WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1, NFC,

rozměry: 166,43 x 192 x 6,57 mm; 589,2 gramů

baterie: 10 000 mAh + 44W

Zdroj: gizmochina.com



