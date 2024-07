Galaxy Z Flip6 – matnější a odolnější, bude to letos stačit? [recenze]

Galaxy Z Flip6; zdroj: Dotekománia

Samsung letos netradičně brzy uvedl na trh nové skládací telefony Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6. Nám se do redakce jako první dostal kompaktní Flip, který letos tolik novinek nedostal. Je to sice škoda, ale chápu to, jelikož právě vloni dostal Flip5 nový velký vnější displej a tím pádem je letošní model takový decentní facelift. Jaký je nový Flip6 v praxi? Je baterie či fotoaparát výrazně lepší?

Konstrukce

Konstrukčně se toho příliš nezměnilo. Na první pohled vypadá nový Flip6 stejně jako jeho předchůdce. Pár detailů výrobce ale přeci jen změnil. Kolem fotoaparátů je výraznější tlustší hliníkový kroužek, přičemž i samotné snímače jsou o maličko více vystouplé z těla zařízení. To naznačuje lepší fotoaparát, ale o tom až později.

Rám novinky je opět matný stejně jako naposledy u Flipu 3. Otisky prstů se na něm tak nechytají, což se mi líbí. Naopak o něco méně chválím ještě větší hranatost. U ohebného telefonu se při jeho otevření mírné zaoblení boků hodí o něco více.

Osobně by se mi líbilo, kdyby byl Flip tenčí. V zavřeném stavu při nošení v kapse je to taková cihlička a vlastně je mi pohodlnější nosit standardní tenčí telefon. Na druhou stranu pro ženy může být naopak tato velikost ideální – v kabelce je to trápit nebude a do jejich menších kapes se i přes větší tloušťku alespoň vejde.

Na test nám Samsung dodal také originální pouzdro z eko kůže, které je pěkné a příjemné na dotek. Tloušťku telefonu to však ještě zvýší.

Nové jsou také barevné varianty, přičemž i záda jsou nyní u všech verzí matná. My na recenzi dostali líbivou žlutou, která je pravděpodobně stejná jako u řady Galaxy S24. Letos je pak z čeho vybírat, v prodeji u nás bude celkem sedm barev, z čehož tři jsou exkluzivní pro obchod Samsung.cz – bílá, oranžová a především černá s texturou tak trochu imitující karbon. V běžné distribuci bude pak modrá, šedá, zelená a námi testovaná žlutá.

Potěšující novinkou je vylepšená odolnost. Nyní tu máme certifikaci IP48 namísto IPX8. Ono X značilo, že telefon neměl žádnou odolnost vůči prachu a pevným částicím. Flip6 tak odolá vniknutí částicím o velikosti do 1 mm a samozřejmě vodě. Na pláži by tak nějaký hrubší písek měl vydržet, přesto bych se jeho užívání na tomto místě raději vyhnul.

Samotný pant vloni dostal výraznější vylepšení s odstraněním škvíry v zavřeném stavu. Také letos výrobce říkal, že novinka má inovovaný pant. Kromě vyšší odolnosti je příkop/místo ohybu displej o něco méně patrný, speciálně při přejetí prstem. Měl jsem vedle sebe Flip5 a Flip6 a rozdíl je znatelný. Samsung se tak blíží třeba Razru od Motoroly, zda ho dorovnal či překonal, těžko říci. Razr jsem v době testování Flipu po ruce neměl.

Do ruky padne dobře, stále je však nutné brát v potaz, že v otevřeném stavu je to vysoký telefon s poměrem stran podobný dřívějším xperiím. Pokud je zavřený, máme stále stejně velký vnější displej ve tvaru složky.

Displej

Viditelnost na slunci je výborná, tu výrobce vylepšil a maximální jas je nyní 2600 nitů u vnitřního displeje. Vnější displej také nemá úplně špatnou viditelnost, nicméně má bohužel stále nízké rozlišení 720 x 748 pixelů. To je na rok 2024 na top model trochu málo a osobně si všímám, že zkrátka nemá tak ostrý obraz.

Zamrzí také absence rozšíření použitelnosti vnějšího panelu ve výchozím nastavení. Zatímco vloni byl člověk mírně tolerantní, jelikož Flip5 byl první s takto velkým vnějším displejem, letos už to moc nechápu. Řešení přitom výrobce má už od minulého roku v podobě Samsung GoodLock aplikace, která vám umožní spustit jakoukoliv aplikaci z vnějšího panelu.

Částečné rozšíření funkčnosti vnějšího displeje ale přeci jen nastalo, k dispozici jsou nově zobrazení seskupující tři widgety, což se hodí. Na notifikace lze stále reagovat, bohužel psát můžete stále jen na Samsung klávesnici, Gboard výrobce na vnější displej nepustí.

Hardware

Jak už to tak bývá, skládačky od Samsungu jsou vybaveny čipem Snapdragon a není tomu jinak ani letos. Korejský výrobce vsadil na Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, výkonu je tak dostatek. Nově by si ho telefon měl udržet delší dobu díky vylepšenému chladiči. Plynulost a optimalizace systému je skvělá.

Baterie

Z hlediska značky Samsung zaslouží výrobce pochválit. Ještě Flip3 nabízel kapacitu jen 3300 mAh a dnes tu máme rovných 4000 mAh, přitom konstrukčně je Flip stále zhruba stejně velký. Na druhou stranu čínští výrobci jako Xiaomi či Honor jsou schopni do telefonu stejné konstrukce nacpat i kolem 4800 mAh.

V praxi je však výdrž překvapivě dobrá. Osobně jsem s telefonem byl schopen přežít i dva dny svého běžného pracovního nasazení. Bylo to sice většinou s odřenýma ušima, ale jde to. Na nižší kapacitu 4000 mAh se zde musíme koukat trochu jinak, spoustu věcí vyřídíte na vnějším displeji, čímž šetříte baterku.

Nabíjení probíhá maximálně 25 W, což je u Samsungu taková klasika a nové modely by si už zasloužily rychlejší dobíjení.

Fotoaparát

Na zádech hlavní fotoaparát povyskočil z 12 na 50 MPx. Zároveň se nově jedná o stejný senzor, jako je v Galaxy S24.

Výsledná kvalita hlavního snímače je ale přesto téměř identická s loňským modelem Flip5. Měl jsem možnost výkon snímače v noci přímo porovnat, a jak můžete vidět níže, kvalita a úroveň je téměř identická. Paradoxně občas nový model podává horší výsledky, jelikož post-processing mi přijde agresivnější. Starší Flip5 si dovolil více šumu, což ale nebylo vždy na škodu. Třeba na porovnání níže při 100% zvětšení nápis Zubní Centrum je na snímku vpravo níže (Flip5) lépe čitelný.

Flip6 vlevo vs Flip5 vpravo

Rozdíl při přímém srovnání je nicméně znatelný u ultra širokoúhlého fotoaparátu. Tam nový Flip6 má o něco více detailů a fotky nejsou tak rozpité.

Celkově je fotoaparát skvělý a podává konzistentní výsledky s realistickými barvami. Za více než týden testování, kdy jsem s telefonem pořídil přes 300 fotek, všechny vypadají skvěle. Moc se mi líbí také fakt, že dvojnásobný zoom je prakticky bez ztráty kvality a velmi použitelné je i čtyřnásobné přiblížení.

Přední kamerka je pak na můj vkus trošičku slabší, fotky z ní mi přijdou přeostřené.

Software

Samsung nově také u ohebných telefonů slibuje softwarovou podporu 7 let, což je úctyhodné. Skoro si tak říkám, v jakém stavu po 7 letech bude ohebný displej, snad v dobrém.

Galaxy AI je pak v plné parádě i na novém Flipu6, a dokonce bylo rozšířeno o několik nových funkcí. Těm stávajícím známých z S24 se již věnovat nebudu, detailněji jsem je popisoval v recenzi Galaxy S24 zde.

Nové Galaxy AI funkce se mi líbí, zaujaly mě především AI portrétní snímky. Stačí vzít jakoukoliv fotku (i staženou) s obličejem a telefon vám nabídne udělat skrz funkci s názvem Portrétní studio čtyři různé styly – komický, 3D komiks, vodová barva nebo skica. Ukázku můžete vidět níže. Většinou vypadá výsledek dobře, jen občas je výsledek poměrně vzdálený od původní fotky a osobu na AI fotce nepoznáte. Funkce má také tendenci přidávat vlasy.

Zaujala mě funkce Sketch to Image (AI Kreslení), kdy načrtnete nějaký objekt a AI ho promění v hezčí obrázek. To využívá na pozadí Gemini. V praxi se toto kreslení hodí víc pro Note se stylusem. Na fotkách výše jsem například přidal na levém snímku slunce a panáka na zem a na druhém pak pejska na chodník.

Zhodnocení

Nový Galaxy Z Flip6 není žádná revoluce, ale je to příjemné doladění véčka od Samsungu. Teď už mu není ani moc co vytknout. Potěší mnoho malých detailů, jako je méně patrný předěl displeje, lepší fotoaparát z S24, jasnější displej, větší baterie se solidní výdrží nebo sedmiletá softwarová podpora. U té jsem navíc dost zvědavý, jak po těch 7 letech bude vypadat displej.

Kritiku si ale výrobce zaslouží za málo výraznějších inovací, pokud si neznalý dá vedle sebe Flip5 a Flip6, skoro ani nemusí poznat rozdíl. Nepotěší také absence češtiny pro AI funkce nebo celková délka generací obrázkových úprav. Nelíbí se mi také fakt, že vnější displej má jen 60Hz displej s nižším rozlišením, a doufám, že příští rok tento panel výrobce zvětší a zmodernizuje.

Nicméně shrnuto podtrženo, tohle je jednoznačně nejlepší véčko od Samsungu. Je však otázkou, zda nesáhnout právě po loňském Flipu5, který se nyní dá sehnat za cenu o skoro 10 tisíc nižší. Flip6 totiž meziročně mírně zdražil, a začíná na 28 990 Kč. A pak tu máme také dravou konkurenci, jako je Razr 50 Ultra nebo u nás zatím nedostupná čínská véčka od Honoru nebo Xiaomi. Samsung už to možná brzy nebude mít tak jednoduché.

Klady

Větší baterie se solidní výdrží

Jasnější displej

Odolnější konstrukce s matným povrchem

Lepší fotoaparát z S24

7 létá softwarová podpora

Skvělý spolehlivý fotoaparát

Zápory

Inovace nejsou tak velké

Vnější displej by mohl být větší, užitečnější a kvalitnější

Galaxy AI obrázkové úpravy jsou pomalé

Galaxy AI stále nepodporuje češtinu, ačkoliv ji výrobce sliboval na léto



