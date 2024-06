Zdroj: Dotekomanie.cz

Google začal ukončovat svou službu Popdcasty, přičemž tvůrci se musí přesunout na Youtube, pokud tedy chtějí zůstat v ekosystému Googlu. Původní služba byla zcela zaměřena na tento typ obsahu, čemuž odpovídala nabídka funkcí a služeb. Youtube a Youtube Music jsou novým domovem pro takový obsah, ale moc podpory ze strany společnosti zde nebylo. To se pomalinku začíná měnit.

Konec Google Podcastů má svůj datum [aktualizováno]

Youtube a podcasty

Do této chvíle byla přítomnost podcastů ve službách Youtube a Youtube Music spíše takovým bonusem, a zatím zde chybí některé funkce a možnosti. Například může být matoucí, že nelze odebírat podcast. Musíte si jej uložit nebo spíš přidat do knihovny. Chápeme, že na Youtube se odebírají kanály, ale právě i podcastů by bylo něco takového vhodného, samozřejmě s upozorněním na nové epizody.

I tak nyní nově můžete vidět v aplikaci Youtube, konkrétně na osobní záložce, že je zde nová sekce věnovaná právě podcastům. Po kliknutí se dostanete na všechny vaše podcasty. Jde o trochu jednodušší přístup. Kromě toho můžete odtud procházet další, jen tedy ne všechen obsah je nutně podcast. K tomu byla vytvořena ještě speciální stránka youtube.com/podcasts pro objevování a nechybí osobní youtube.com/feed/podcasts.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Je zvláštní, že tato novinka je pro Youtube, ale v Youtube Music nic podobného nenajdete. S takovým tempem bude hodně dlouho trvat, než si podcasty vyslouží pořádné umístění ve službách a dostanou všechny potřebné funkce.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Youtube se začíná dávat větší pozornost podcastům

Následující článek Aplikace Zprávy Google dostává zajímavou vychytávku Předchozí článek Apple: OpenAI a Google nebudou jediní partneři Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama