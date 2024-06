Apple: OpenAI a Google nebudou jediní partneři

Zdroj: Apple

Apple představil svou vlastní vizi zapojení AI do svého ekosystému. Ostatně tato zkratka platí i pro Apple Intelligence, jaká náhoda. Soustřeďuje se ale na soukromí a většina základních funkcí se bude odehrávat přímo na zařízení. V případě potřeby se použije cloudové řešení od Applu, ale i tak nemusí tyto služby stačit. Hned na začátku Apple oznámil možnost použití ChatGPT od OpenAI, ale nebude to jediná možnost.

Apple Intelligence jako agregátor?

Sice přímo na vývojářské konferenci ukázal Apple integraci s ChatGPT, ale současně jedná i s Googlem a plánuje zavedení Gemini od Googlu. Uživatelé tak budou mít možnost volby na komplexnější nebo náročnější úkoly. Ukazuje se, že Google a OpenAI nebudou jediní partneři. Další potenciální partneři jsou v hledáčku.

Dle dostupných informací Apple momentálně vede diskuzi nebo spíše vyjednávání s Metou, tedy mateřskou společnosti Facebooku. Současně má vést jednání s firmami jako Perplexity a Anthropic. Asi to nebude konečný seznam a Apple plánuje mnohem větší integraci do svého řešení. Takto to může vypadat, že Apple Intelligence bude nabízet základ, ale pak budou k dispozici další služby pro AI operace a úkoly.

Současně Apple musí jednat s dalšími službami, pokud chce nabídnout Apple Intelligence i v Číně. Zde je totiž problém s OpenAI a Googlem. Obě firmy jsou zakázané v Číně a Apple je tak nemůže používat. Navíc zatím ani nechce spustit svou variantu AI v EU, právě kvůli legislativě.

Otázkou je, jestli takové integrace zaujmou uživatele. Možná by bylo vhodnější, kdyby Apple nabídl kompletně své vlastní řešení, ale asi ho dlouho nebude mít. Možná to dopadne stejně jako s 5G modemy, které do této chvíle nemá z vlastní dílny, byť koupil celou divizi od Intelu.

