Vodafone spouští letní akci zaměřenou na data

Již jsme zde měli dvě letní akce od O2 a nyní se přidává i Vodafone. Asi se jedná o první akci a další možná budou následovat, ale budeme si muset počkat, s čím se ještě pochlubí. Dnešní oznámení cílí na předplacenkáře.

Data navíc

Jak již bylo napsáno, tato akce je pro předplacenkáře, tedy majitele dobíjecích SIM karet. Nejde ale o nic automatického. V podstatě dává odměnu těm, co používají jeden z balíčků kategorie Data+SMS nebo Komplet za cenu 149 Kč a vyšší. Tací si mohou v aplikaci pro mobily vyzvednout navíc 5 GB FUP, a to každý měsíc od dnešního dne až do konce srpna. Celkově si tak mohou polepšit o 15 GB dat.

U balíčku 10 GB dat a SMS v síti neomezeně si ale zákazníci mohou vyzvednout 10 GB dat, takže celkově až do konce srpna získají navíc 30 GB. Celý seznam odměn jde vidět na obrázku níže.

Akce platí pro všechny zákazníky, a to i nové. Pokud ale chcete maximální poměr ceny a výkonu, tak doporučujeme si pořídit speciální edici Zlatá karta, kde je 15 GB FUP a neomezené SMS v síti za 200 Kč (cena platí na prvních 5 měsíců). K této kartě si pak lze vyzvednout 5 GB navíc, takže se nabízí 20 GB za 200 Kč.

