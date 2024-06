O2 má slevovou akci na Datamanie 100 GB a 1000 GB

Zdroj: AI DALL-E

Mobilní operátoři mají i své virtuální operátory, tedy takové subznačky. O2 ale již nějakou dobu nabízí speciální předplacenky v rámci projektu Datamanie. Ten se soustřeďuje zejména na datově výhodnější nabídky. Zpočátku se nabízely vždy jen na určitou dobu balíčky, ale nyní je nabídka více méně stálá. Nyní O2 spouští slevovou letní akci.

Dva za výhodnější cenu

O2 se rozhodlo uspořádat sledovou akci na dva datové tarify. Konkrétně se jedná o Datamanie 100 GB a 1000 GB. U nižšího došlo ke snížení ceny z 449 Kč na 349 Kč. Druhý pak po omezenou dobu stojí 2 999 Kč místo 3 499 Kč.

Tato akce platí do 15. července nebo do vyprodání zásob. O2 uvádí, že si lze najednou 3 SIM karty. 100Gb verze má navíc možnost neomezeného volání za 15 Kč na den, SMS zprávy přijdou na 2 Kč. Vyšší verze nic takového nenabízí. V obou případech jde získat i eSIM, takže se nemusíte ani otravovat s fyzickou SIM kartou. Dle informací za eSIM neplatíte nic a rovnou vám přistane do e-mailu. Pak stačí jen aktivovat balíček. Nabídka je k dispozici na stránkách operátora.

