WELOCK: chytré zámky ke Dni otců ještě levněji [komerční článek]

Každou třetí červnovou neděli se celosvětově slaví Den otců. Tento svátek možná není tak známý jako Den matek, nicméně má tradici delší než 100 let! Vůbec první oslava proběhla dne 19. 6. 1910, a to v americkém státě Washington. Tehdy žena jménem Sonora Smart Dodd zorganizovala oslavu, aby ukázala, jak moc si váží svého otce, který jako vdovec sám vzorně vychoval 5 dětí. Tato původně soukromá oslava se postupně rozšířila nejprve po USA, později pak do dalších zemí po celém světě. Letos tento svátek připadá na 16. června.

WELOCK slaví s vámi

Společnost WELOCK, která je známá svými chytrými dveřními zámky, se rozhodla připojit se k této oslavě, a u příležitosti Dne otců nabídne svým zákazníkům slevu až 57 % na své produkty.

Prvním z nich je chytrý zámek WELOCK Smart Lock PCB41. Ten může snadno nahradit běžnou cylindrickou vložku, a snadno jej nainstalujete do dveří (vstupních i vnitřních) o tloušťce 5 až 10 cm. K odemykání a zamykání slouží numerická klávesnice umístěná na vnější hlavici. Systém zvládne až 10 různých kódů, takže je vhodný jak pro velkou rodinu, tak třeba pro využití u krátkodobých pronájmů typu Airbnb.

Zatímco obvyklá cena tohoto chytrého zámku je 3758 Kč, se slevovým kódem „FD40“ jej získáte jen za 2749 Kč, a to včetně dopravy. Objednat jej můžete ZDE.

Místo kódu stačí prst

Pokročilejší variantou je model WELOCK Smart Lock Touch41. Opět se perfektně hodí do jakýchkoliv dveří o tloušťce 50–100 mm, ovšem namísto numerické klávesnice s tlačítky používá sofistikovanou (a spolehlivou) čtečku otisků prstů. Vestavěná paměť uchová až 100 různých otisků, a kromě toho je možné používat i 3 přiložené RFID karty, či dokonce váš chytrý telefon.

A teď pozor: se slevovým kódem „FD57“ může být váš jen za 3329 Kč, samozřejmě včetně dopravy. Objednávat můžete přímo ZDE.

Do třetice všeho dobrého

Třetí variantou je pak WELOCK Smart Lock SECBN1. Vizuálně i funkčně je hodně podobný modelu Touch41. Hodí se do dveří s tloušťkou 30–70 mm, a na rozdíl od svého předchůdce používá aktuálně nejkvalitnější čtečku otisků prstů, která má ještě dále zvýšit velmi už tak výbornou úroveň rozpoznávání otisků.

A cena? Použijte slevový kód „FD57“, a bude vám sloužit také za 3329 Kč. Doprava je opět zdarma, a získáte jej ZDE.

Tak co říkáte? Uděláte praktickým dárkem radost třeba zrovna vašemu otci?



