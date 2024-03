Vivo V40 SE přichází na český trh, má IP54 a AMOLED

V tomto týdnu Vivo představilo zajímavé novinky, tedy hlavně v kategorii ohebných smartphonů. Pro český trh si výrobce připravil model Vivo V40 SE.

V tuto chvíli ještě neznáme koncovou doporučenou cenu, ale jedná se o mobil střední třídy. Hned v úvodu lze říci, že je celkem dobře vybavený. Vivo V40 SE láká například na certifikaci IP54, stereo reproduktory a rychlý AMOLED displej s maximálním jasem až 1200 nitů.

Na zadní straně je sice trojice foťáků, ale jde spíše o běžnou sestavu na takový mobil. Kromě hlavního 50MPx se nabízí ultra širokoúhlý s 8 MPx a jeden dodatečný s 2 MPx. Baterie má kapacitu 5000 mAh a podporuje 44W nabíjení. O výkon se v tomto případě stará Snapdragon 4 Gen 2, který spíše patří mezi základní procesory, ale v dnešní době nabízí dostatek výkonu pro běžnou činnost.

Novinka V40 SE se začne v Česku prodávat s verzemi Purple Leather (fialová) a Crystal Black (černá) už 8. dubna. Na cenu si ale musíme počkat, ta zatím nebyla stanovena.

Společnost vivo dále u příležitosti evropského fotbalového šampionátu UEFA EURO 2024™ spouští soutěž vivo PASS o 10 zájezdů na zápas Česka s Portugalskem s dopravou a ubytováním. Soutěž poběží od 19. dubna do 24. května u vybraných lokálních obchodních partnerů společnosti vivo. Soutěžící se můžou do slosování zapojit koupí telefonu vivo V40 SE a následnou registrací. Během konání soutěže se každý týden budou losovat dva výherci, přičemž každý z nich vyhraje zájezd pro dvě osoby. Celkem je tedy v osudí 10 vivo Passů a do Německa se na nejlepší evropský fotbal vydá 20 šťastlivců.