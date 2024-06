Synchronizace Kalendáře Google s Outlookem a dalšími kalendáři třetích stran snad brzy bez problémů

Společnost Google zahájila beta program zaměřený na zlepšení synchronizace Kalendáře Google se službami třetích stran, jako je například Outlook. Tato iniciativa je odpovědí na zpětnou vazbu od zákazníků, kteří poukazovali na problémy se spolehlivostí synchronizace a množstvím oznámení, která tento proces doprovázejí.

Kalendář Google získává optimalizaci pro spolupráci s Outlookem a dalšími

Aktualizace přináší několik klíčových vylepšení. Především zvyšuje přesnost synchronizace událostí mezi Kalendářem Google a kalendáři třetích stran. To znamená, že uživatelé by měli zaznamenat méně nesrovnalostí při aktualizaci nebo změně událostí na různých platformách. Například pokud v Kalendáři Google upravíte čas schůzky, odpovídající událost v propojeném kalendáři třetí strany by se měla automaticky aktualizovat, což eliminuje nutnost ruční aktualizace a snižuje riziko záměny nebo zmeškání schůzek.

Dalším vylepšením je řešení problému s nepřehledností e-mailových oznámení. Oznámení týkající se výhradně synchronizace budou nyní jasně označena a zasílána z odlišné, snadno identifikovatelné e-mailové adresy. E-maily budou obsahovat pokyny, jak nastavit filtry doručené pošty, aby tato oznámení nezaplňovala schránky uživatelů. Pro uživatele Outlooku jsou k dispozici další možnosti filtrování těchto e-mailů, a to buď individuálně, nebo na úrovni systému správci pomocí nástroje Microsoft Powershell.

Beta program je otevřen všem zákazníkům služby Google Workspace do 10. července 2024. Správci, kteří mají zájem, se mohou přihlásit pomocí formuláře.

Zdroj: phonearena.com



