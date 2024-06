Honor 200 Pro – mramorový portrét [recenze]

Honor 200 Pro; zdroj: Dotekománie

Honor se naplno vrací a po top modelu série Magic nám nyní přináší populární střední třídu v tzv. číselné sérii. Číslovka se za posledních let poměrně rapidně zvedla. Ještě před lety jsme tu měli Honor 9, Honor 10, pak výrobce začal počítat po desítkách od Honor 20 po Honor 100. Letos pak připočetl rovnou stovku a tím pádem tu máme sérii Honor 200. My se dnes podíváme na nejvybavenější model této série, a to Honor 200 Pro, který se primárně zaměřuje na portrétní snímky a přináší netradiční design. Bude to stačit? Podaří se výrobci navázat na kdysi populární modely jeho číselné série?

Konstrukce

Začneme zadní stranou, protože ta je na novém telefonu poměrně zajímavá. Námi testovaná bílá verze totiž nabízí texturu imitující mramorový povrch. Vidět je to převážně při silnějším zdroji světla, vzor totiž není nijak výrazný a osobně se mi tato decentní imitace líbí. Chválím také fakt, že povrch je matný. A pokud byste rádi sáhli po konzervativnější barvě, v nabídce v Česku je také černá.

Na zádech zaujme také netradiční oválný tvar modulu fotoaparátu. Samotná konstrukce telefonu nabízí zaoblené boky a připomíná kdysi populární Galaxy S8. Honor stále sází na zaoblený displej, dnes už jako jeden z mála. Zaoblení ale není tak velké a pochválit musím celkem tenké rámečky kolem displeje.

Naopak kritiku si výrobce zaslouží za plastový rám zařízení. U telefonu se standardní cenovkou dvacet tisíc korun bych velmi mile rád viděl kvalitnější kovový rám. Nepotěší také absence certifikace IP68 starající se o voděodolnost. Máme tu v případě evropské verze pouze IP65, čili telefon alespoň vydrží nějaké to postříkání vodou.

Stereo reproduktory tu máme, a jejich výstup je dokonce plné stereo – výdech je tedy jak vespod, tak na horní straně v rámu.

Čtečka otisků prstů je optická a je umístěna na můj vkus nízko. Její rychlost a spolehlivost v praxi je skvělá. Odemykat telefon můžete ale také přes rozpoznání obličeje. Na první pohled jsem myslel, že tomu pomáhá druhý přední fotoaparát. Jenže ten má jen 2 MPx, slouží pro detekci hloubky a při jeho zakrytí odemčení obličejem stále funguje.

V displeji jsou tedy integrované dva fotoaparáty tvořící pilulkový průstřel. Vypadá to jako Dynamic Island na iPhone, ale Honor to nazývá Magic Capsule. A krom toho, že to vypadá podobně, čínský výrobce převzal i funkce, jako je zobrazení odpočtu či přehrávané hudby. Není to ale poprvé, podrobněji jsem se tomu věnoval už u top modelu Honor Magic 6 Pro.

Mimochodem smysl druhého fotoaparátu pro detekci hloubky se mi najít nepodařilo. Nejspíš je tu čistě jen pro vzhled, jelikož při jeho zakrytí fotí telefon úplně stejné selfie s rozmazaným pozadím jako bez zakrytí.

Displej

Samotný displej s úhlopříčkou 6,78 palce naznačuje, že se jedná o relativně velký telefon. Již z výroby je na něm aplikovaná plastová fólie. Zobrazovací panel je typu AMOLED s maximálním jasem v peaku HDR 4000 nitů, což zní skvěle. V praxi je však nutné brát v potaz spíše celkový maximální jas na slunci, nikoliv jen tuto špičku. A tam je jas o něco maličko slabší než u konkurence. Stále je na displej vidět dobře, ale ne tak výborně.

Dále je tu pak stejný problém s obnovovací frekvencí, jako je u telefonů Honor už nějaký ten pátek. Při výchozím nastavení na dynamickou frekvenci telefon z neznámého důvodu ponechává 60 Hz v mnoha aplikacích, jako je Chrome či YouTube, a toto lze změnit jen trvalým vynucením displeje do 120 Hz vždy a všude. Displej není LTPO, přepínání mezi 60 a 120 Hz by však zvládat mohl.

Hardware

Hnacím motorem je procesor Snapdragon 8s Gen 3, což si myslím, že je naprosto ideální volba pro telefon vyšší střední třídy. Je to totiž procesor o maličko slabší než top Snapdragon 8 a zároveň silnější než Snapdragon 7.

Čip je zde doplněný o 12GB operační paměti a v Česku momentálně jediná verze úložiště nabízí 512 GB. Výrobce tak na velikosti nešetří, a to se mi líbí.

Benchmarky pak ukazují, že v režimu výkonu dosahuje procesor Snapdragon 8s Gen 3 v případě Honoru zhruba stejných hodnot jako loňský Snapdragon 8 Gen 2. Výkonu je tak dostatek, a to musím pochválit i v praxi při používání. Optimalizace systému je skvělá a vše šlape, jak má.

Specifikace Honor 200 Pro

displej: 6,78 palců, 2700 x 1224 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 4000 nitů

procesor: Snapdragon 8s Gen 3

RAM: 12/16 GB

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 2,5x zoom, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx 3D kamera

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Glonass, Beidu, AGPS, Galileo, GPS, NFC

rozměry: 163,3 x 75,2 x 8,2 mm; 199 gramů

baterie: 5200 mAh + 100W USB C, 66W bezdrátově

Výdrž baterie

Uvnitř máme akumulátor o kapacitě 5200 mAh a v praxi musím říct, že výdrž je vskutku skvělá. Při mém běžném používání jsem se dostával i na dva dny provozu. Nabíjení probíhá maximálně 100 W drátově nebo 66 W bezdrátově. Na obojí ale potřebujete speciální adaptér/nabíječku.

Software

Operačním systémem je Android 14 s nadstavbou MagicOS 8.0. Softwarovou podporu výrobce slibuje tříletou pro velké aktualizace, Honor 200 Pro tak dostane ještě Android 17. Bezpečnostní aktualizace pak budou celkem čtyřleté. U vyšší střední třídy bych si dokázal představit ještě o rok delší podporu v obou případech, konkurence umí i u levnějších modelů podporu 4 + 5 let.

Samotná nadstavba MagicOS stále silně vychází z dřívějšího EMUI a za mě už by si zasloužila výraznější předělání a zmodernizování. Máme tu sice pár nových drobností, jako je Magic Portal, ale jak jsem již popisoval v recenzi top modelu Magic6 Pro, není úplně vyladěný. A třeba animace otevírání fotoaparátu z uzamčené obrazovky by rozhodně mohla být plynulejší.

Fotoaparát

Na zádech máme celkem tři fotoaparáty – ultra širokoúhlý s rozlišením 12 MPx, hlavním 50MPx snímač a pak 50MPx teleobjektiv s 2,5násobným přiblížením. To není příliš velké přiblížení, na druhou stranu právě toto ohnisko se skvěle hodí na portrétní snímky, což je hlavní zaměření telefonu. V prostředí fotoaparátu nicméně příliš nechápu volbu rychlého přepnutí mezi 0.6x, 1x, 2x a 2.5x. Klidně bych zde vynechal 2x a naopak přidal 5x, jelikož to teleobjektiv s vysokým rozlišením zvládne.

Takto fotí Honor 200 Pro v Paříži

A jak novinka v praxi fotí? Fotky jsou pěkné a líbivé, ačkoliv na můj vkus nabízejí občas až příliš výrazný HDR efekt a ve výchozím nastavení jsou poměrně dost saturované, mají živé barvy. Nastavení barev lze ale přepnout do přirozenějších barev.

Hlavní snímač ale jinak musím jednoznačně pochválit, a to i v noci. Jeho výsledky jsou opravdu skvělé. Ultra širokoúhlý snímač je při nedostatku osvětlení slabší. Teleobjektiv telefon v noci vůbec nepoužívá a dělá většinou výřez z hlavního snímače.

Níže můžete vidět ukázku portrétních snímků Harcourt (francouzské studio, které pomáhalo s vývojem). Na portrétní snímky se nový Honor 200 Pro specializuje. Detekce lidí a objektů a rozmazání pozadí je dobrá a funguje spolehlivě většinu času. Moc se mi líbí barevné podání výchozího režimu barva. Na výběr máte ještě režim Harcourt Vibrant a Harcourt klasický (černobílý). Menším zklamáním je po vyfocení následné absence editace intenzity rozmazaného pozadí.

Zhodnocení

Nový Honor 200 Pro je zajímavý designový telefon. Nabízí pěkný mramorové záda s netradičním oválným fotomodulem a 66W bezdrátovým nabíjením. Pochválit musím solidní optimalizaci systému, dostatečnou softwarovou podporu, výdrž baterie, výkon nebo také displej, u něhož je škoda, že obnovovací frekvence není plně adaptivní. Moc se mi líbily také portrétní snímky Harcourt a i výkon především hlavního snímače je skvělý.

Naopak menší kritiku si telefon zaslouží za absenci plné voděodolnosti IP67/IP68 nebo je za mě velká škoda, že takto pěkný designový telefon má jen plastový rám, snižuje to jeho hodnotu. Mrzí mě pak také fakt, že pěkné Harcourt režimy portrétů nejsou k dispozici na předním fotoaparátu pro selfie.

Honor 200 Pro má standardní cenovku 19 990 Kč, což je z mého pohledu vzhledem k výbavě a vlastnostem poměrně dost. Konkurence je zde totiž velmi silná a za podobné peníze seženete Galaxy S24 nebo Pixel 8. Cenovka nového Honoru je však naštěstí nyní do konce měsíce 17,5 tisíce Kč a navíc dostante dárky v podobě 100W adaptéru a základními HONOR Choice Watch. To z něj dělá o poznání zajímavější koupi. Pokud vás telefon zaujal a rádi fotíte portrétní snímky, myslím, že to pro vás může být skvělá volba.

Klady

100W drátové nabíjení a 66W bezdrátové

Elegantní zajímavý design zadní strany

Skvělý fotoaparát včetně portrétních snímků

Solidní výdrž baterie

Zápory

Plastový rám do telefonu za 20 tisíc nepatří

Chybí voděodolnost IP67/IP68

Harcourt portrétní snímky nejsou k dispozici na předním fotoaparátu

