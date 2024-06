Kaktus: Dnes si můžete aktivovat neomezená data zdarma

Zdroj: AI DALL-E

Sem tam se objeví velmi limitovaná nabídka mobilních i virtuálních operátorů. Zpravidla je na aktivaci nebo využití několik dnů, ale dnes zde máme jednu speciální akci od virtuálního operátora Kaktus. Ten nabízí neomezená data zdarma.

Neomezená data

Naši kolegové z projektu Mobilní operátoři v ČR objevili, že právě nyní běží speciální akce u Kaktusu. V rámci ní si můžete dnes aktivovat neomezená data zdarma na 24 hodin. Není zde v podstatě žádné omezení, ani rychlosti, v rámci Česka. V EU zemích je možné využít jen 2,7 GB FUP, i tak se jedná o porci dat zdarma.

Co se týče podmínek akce, tak nabídku je možné využít jen do dnešní půlnoci, tedy spíše do 23:59. Jakmile provedete aktivaci, tak máte 24 hodin na to, abyste používali a spotřebovávali mobilní data dle vlastního uvážení. Není tak mnoho času na využití a jde spíše o takovou ochutnávku nebo spíše poděkování od operátora. I tak by bylo škoda ji nevyužít.

Po dnešní aktualizaci mobilní samoobsluhy virtuálního operátora Kaktus, se v aplikaci objevila možnost zapnout si neomezená data na den zdarma. Další informace, jako je například to, kolikrát zapnutí neomezených dat na den půjde zapnout, bohužel zatím nevím. pic.twitter.com/aiHd6pqnHW — Mobilní operátoři v ČR (@operatorivcr) June 26, 2024



