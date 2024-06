Upgraduj na nový Samsung Galaxy s umělou inteligencí a navíc ušetři [komerční článek]

Vyměňte svůj starý produkt za nový telefon řady Samsung Galaxy S24 nebo špičkový tablet řady Galaxy Tab S9. Samsung svým stávajícím i novým zákazníkům nabízí možnost odkupu starého zařízení a atraktivní bonus na nové. Premiové produkty s umělou inteligencí jsou nyní ještě dostupnější a výhodnější.

Mít telefon s umělou inteligencí, který můžete mít všude s sebou, je zážitek. Díky převratným funkcím vám pomůže v nouzi, vyhledá nemožné, pomůže vám s překladem nebo výrazně vylepší vaše fotografie a videa. S Galaxy AI můžete rozvíjet svou kreativu, hledat nemožné či se domluvit jazykem, který neovládáte.

Pokud stále přemýšlíte, vyzkoušejte si Galaxy AI i na starších zařízeních Android či iOS. Stáhněte si aplikaci Try Galaxy a vyzkoušejte na vlastní mobil nejnovější funkce řady Galaxy S24 a simulaci uživatelského rozhraní One UI 6.1. Krátká demonstrační videa ukáží, co všechno pokročilá AI umí, například funkce simultánní překlad, poznámkový asistent, textový asistent pro psaní a chatování, funkci Circle to Search od společnosti Google, generativní úpravy fotografií a další funkce. Nahlédněte, jak může být svět jednodušší a lepší.

Láká vás skládací telefon s ohebným displejem Samsung Galaxy Z Fold5 a Z Flip5? Věděli jste, že když dáte k sobě dvě zařízení s iOS, můžete si vyzkoušet, jaké to je držet v ruce Galaxy Z Fold5? Stačí naskenovat QR kód a užít si novou éru umělé inteligence Galaxy AI.

Ušetřete až 4 000 Kč na tom nejlepším od Samsungu

Posuňte se do světa s umělou inteligenci Galaxy AI. Nyní je to ještě jednoduší. Stačí odprodat váš starý telefon, tablet nebo dokonce notebook jakékoli značky a k výkupní ceně starého zařízení můžete získáte atraktivní bonus až 4 000 korun. Bonus můžete získat okamžitě při nákupu nového zařízení ve značkových prodejnách Samsung nebo po nákupu u jiných prodejců, stačí nový telefon nebo tablet zaregistrovat do kampaně přímo v novém zařízení pomocí aplikace Samsung Members v sekci Výhody.

Akce platí při zakoupení do 30. června na produkty Samsung Galaxy Galaxy S24, S24+ nebo Galaxy S24 Ultra s integrovaným perem S Pen a na nové tablety Galaxy Tab S9, S9+ nebo Tab S9 Ultra, které mají S Pen přímo v balení. Při odprodeij starého zařízení a následné koupi špičkové řady telefonu Galaxy S24 ušetříte 3 000 Kč. Tablety, se kterými zažijete ty nejlepší zážitky se slevou až 4 000 Kč. Cesta k modernímu telefonu nebo tabletu Samsung s pokročilou umělou inteligencí Galaxy AI je opravdu jednoduchá. Stačí odprodat staré zařízení. Více informací naleznete na https://www.novysamsung.cz/.



Domů Články Upgraduj na nový Samsung Galaxy s umělou inteligencí a navíc ušetři [komerční článek]

Následující článek Lenovo oficiálně oznámilo tablet Tab Plus Předchozí článek Oppo A3 Pro: Nový smartphone zapadající do střední třídy Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama