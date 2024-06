Oppo F27 Pro+ 5G: Nový mobil s certifikacemi IP66, IP68 a IP69

Oppo F27 Pro+ 5G; Zdroj: Oppo

Oppo nedávno uvedlo dva nové kousky a hned zde máme třetí, také zajímavý mobil. Dostal označení Oppo F27 Pro+ 5G a i přes komplikovaný název jde o relativně běžný mobil, který má něco navíc.

Oppo F27 Pro+ 5G

Jak již bylo napsáno, jde více méně o běžný mobil, aspoň co se týče základní výbavy. I tak se odlišuje v jedné specifikaci, která už není tak moc obvyklá. Oppo F27 Pro+ 5G totiž má tři certifikace – IP66, IP68 a IP69. Právě poslední je nejvyšší a znamená to, že dokáže odolat i horké tryskající vodě, tedy až do 80 °C. Co se tak často nevidí, ale ve své podstatě to znamená, že s mobilem můžete jít do velmi náročných podmínek.

Celkově byla zesílena konstrukce, aby mobil více odolal pádům. Sice nepatři do kategorie běžných odolných mobilů, ale Oppo F27 Pro+ 5G vydrží hodně. Co se týče ostatních specifikací, tak je zde AMOLED displej s jasem 950 nitů a frekvencí 120 Hz. O výkon se stará procesor Dimensity 7050. Jen je škoda, že dostal operační paměť typu LPDDR4x, která je na dnešní poměry spíše zastaralá.

Po fotografické stránce se nabízí jen základ. Energii zajišťuje baterie s kapacitou 5000 mAh a s podporou 67W nabíjení. Oppo F27 Pro+ 5G je mobil střední třídy s vysokou odolností. Cena je nastavena u základní verze v přepočtu přibližně na 7 700 Kč. Za podobnou částku by se novinka mohla objevit i na našem trhu. Kdy se tak stane, zatím nevíme.

Specifikace

displej: 6,7 palců, 2412×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 950 nitů, Gorilla Glass Victus 2

procesor: Dimensity 7050

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

Dual SIM (nano + nano)

Android 14 + ColorOS 14

Foťáky: zadní – 64 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP69, IP68, IP66, MIL-STD-810H

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

rozměry: 162,7 × 74,3 × 7,89 mm; 182 gramů

baterie: 5000 mAh + 67W

