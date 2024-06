Recenze náramku Elonga – vzhůru k dlouhověkosti?

Nedávno jsme publikovali recenzi chytrého prstenu Ultrahuman ring, který sleduje srdeční tep, úroveň kyslíku v krvi, kvalitu spánku i fyzickou aktivitu. Díky těmto údajům poskytuje uživateli komplexní pohled na jeho celkový stav zdraví. Nicméně co další měřící weareables?

Pokud jste fanoušky nositelných zařízení a měření HRV, určitě jste zaznamenali produkt Elonga. Za tímto produktem stojí Češi, konkrétně Radim Šlachta a Vojta Hlavenka se svým týmem, a v posledních měsících zaznamenávají neuvěřitelný zájem. V dnešní recenzi se podíváme na to, co se mi na produktu Elonga líbí a co bych uvítal jinak.

Co vlastně Elonga je?

Elonga je snímač, který spektrální analýzou měří tepovou frekvenci a HRV, z čehož generuje 4 zásadní hodnoty – funkční věk, míru stresu, úroveň regenerace a readiness (připravenost) k dalšímu výkonu. Tyto informace poté graficky prezentuje v mobilní aplikaci Elonga (iOS a Android).

Hned na začátku musím uznat, že mě Elonga příjemně překvapila. Poprvé po používání Oury, Ultrahuman ringu nebo Apple Watch jsem uviděl hlavní přínos hodnoty readiness. Když mi hodnotu readiness zobrazuje UHR nebo OURA, je to jedna hodnota z mnoha. U Elongy to však vnímám jinak, je to hodnota zásadní – tzn. je vhodné jít dnes cvičit, běhat, na kolo a vyvíjet fyzické úsilí, nebo na podobnou zátěž není tělo aktuálně připravené a vyšší aktivita by přinesla více škody než užitku? A to je za mě zásadní poznání tohoto produktu.

Co se mi na produktu Elonga líbí?

Cena zařízení a zatím bez předplatného – Apple Watch, OURA a UHR stojí kolem 10 tisíc. Elonga stojí 1890 Kč i s aplikací, která je aktuálně bez předplatného. Nicméně předplatné se pro nové kupující pravděpodobně chystá. Za 2 tisíce tak dostanete produkt, který vám pomůže zlepšit fyzické zdraví a přidat do života více cenného pohybu.

Zatížení se přizpůsobuje individuálně – mnoho dnešních tréninkových aplikací pro cvičení nasadí tréninkový plán a vy cvičíte. Nicméně vůbec nezhodnocuje, zdali máte ještě prostor trénovat dál nebo jste přetrénovaní a měli byste ubrat či odpočívat. Aplikace Elonga na základě 3minutového ranního měření vyhodnotí stav organismu a upraví doporučení pro daný den, tedy pokračuj, případně přidej, nebo uber a odpočívej.

Vizualizace a interpretace – aplikace Elonga je poměrně přehledná a jednoduchá. Dříve jsem vedle výše zmiňovaných testoval i měření ranního HRV pomocí aplikace HRV4Training, za kterou stojí odborník v oboru HRV Marco Altini (spolupracuje s ním např. OURA). A upřímně? Měření bylo jednoduché a probíhalo podobně jednou ráno skrze Apple Watch (koho by zajímalo, doplním do komentářů), ale interpretovatelnost k nějaké akci? Pro mě nulová s velmi nepřehlednými grafy.

Načítá kroky a cvičení z aplikace Zdraví – pokud přes den nosíte cokoli (Apple Watch, Garmin, Oura, Strava), co počítá kroky nebo měří trénink a zapisuje do aplikace Apple Health, Elonga tato data načte a pracuje s nimi. Dokonce aplikace Strava umí během svého cvičení načíst náramek Elonga jako senzor k měření tepové frekvence během tréninku, podobně jako například hrudní pás polar.

Rychlé měření, jednou ráno – možná v průběhu dne či noci nechcete mít jakékoliv zařízení k měření na svém těle a uvítáte, že Elonga vás změří během 3 minut, pouze jednou ráno.

Neskutečná výdrž – Elonga vydrží na jedno nabití několik měsíců.

Co bych uvítal jinak?

Nemožnost nahrát HRV data z jiného zařízení – za mě by bylo fajn umožnit nahrání HRV a HR data z průběhu noci například z OURY. Nicméně prý ostatní senzory neměří tak přesně a komplexně, jako právě Elonga pomocí spektrální analýzy. I tak bych uvítal měření Elongy v průběhu celé noci a jeho zprůměrování.

Nelze přidat tagy / poznámky – uvítal bych možnost přidání tagů různých aktivit. Například #sauna, #otužování nebo #horečka, které fungovaly podobně jako poznámky k danému zlepšení či zhoršení výsledku měření. V této oblasti nás prý čeká podobná funkce.

Příliš výrazná dioda na zařízení – senzor má poměrně nepřehlédnutelnou světelnou diodu, která během zimního temného rána oslňuje celý pokoj. I v této oblasti nás patrně čeká úprava.

Na webu výrobce je zavádějící záložka „věda“ – pod záložkou věda bych si představoval nějaké vědecké články na přesnost měření produktu či něco podobného. Za mě na tomto odkazu není nic „vědeckého“, což je podle mě škoda. Obzvláště když je zakladatel z akademického prostředí.

Aplikace nefunguje offline – ano, člověk je v dnešní době 99 % času online, nicméně několikrát se mi stalo, že jsem byl bez signálu a aplikace nefunguje offline. I zde nás čeká úprava.

Zhodnocení

Produkt Elonga se mi líbí. Naučil mě dívat se na výstupy hodnoty Readiness / připravenosti jinou perspektivou a pomáhá mi být víc aktivní. Plus se přizpůsobuje mým výkonům a každý týden mi upravuje tréninkový plán. Zařízení je lehké, měří se jednou ráno po dobu 3 minut a vše stojí do dvou tisíc. Za mě zařízení s velkým potenciálem, což je vidět i na velkém zájmu veřejnosti.

