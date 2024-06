Instagram: Lze omezit interakce na určitou dobu s ostatními uživateli

Zdroj: getty images

Sociální sítě a komunikační služby musí řešit ochranu uživatelů, a to nejen ze strany podvodníků nebo spamu. I jiní uživatelé mohou vytvářet nevhodné interakce, zejména pokud se nějaký příspěvek stane virální nebo více sdílený. Instagram nyní zavádí nástroj, jak na chvíli omezit interakce.

Jak omezit interakce

Někdy přílišná pozornost na Instagramu nemusí být zrovna to nejlepší. Pokud se nějaký příspěvek stane známější nebo se uživatelé začnou více zajímat o příspěvky, tak to může znásobit nevhodné reakce. Někteří se raději rozhodnou pro přepnutí účtu do soukromého režimu, případě jej pozastaví. Nově je ale možné zapnout omezení interakcí.

Nejedná se o nástroj na kompletní omezení účtu. Je primárně designován na dočasné omezení, přičemž si lze vybrat, jak dlouho bude podléhat novým pravidlům. Nabízí se možnosti od jednoho dne až po čtyři týdny, přičemž po vypršení dojde k upozornění, že jsou interakce omezeny.

Novinka nabízí omezení komentářů, zpráv, označení, zmínek a odpovědí na příběhy. Zde se nabízí omezení pro nedávné sledující, tedy účty, které vás začaly sledovat v posledním týdnu po zapnutí nástroje nebo které vás nesledují vůbec. Také je možné vše omezit tak, že interakce povolíte jen pro blízké přátele.

Tento bezpečnostní nástroje se může hodit v mnoha případech a klidně může napomoci v omezení šikany. Již nyní je k dispozici v Česku, ale je možné, že jste byli zapojeni do testování a máte jej již nějakou dobu. Pokud ho nemáte u svého účtu, asi si budete muset chvíli počkat.

