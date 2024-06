Redmi Buds 6S: Nová sluchátka s aktivním potlačením hluku

Zdroj: Redmi

V květnu byly představeny sluchátka Redmi Buds 6 Active a dnes zde máme další model nazvaný Redmi Buds 6S. Ten sdílí obdobný design, ale specifikace jsou trochu odlišné, byť ne o moc.

Redmi Buds 6S

Redmi se u nových bezdrátových sluchátek chlubí zejména aktivním potlačením hluku, kde používá adaptivní technologii. V případě telefonních hovorů zvládají potlačit i vítr do rychlosti 9 m/s. V tomto případě se navíc využívá i AI technologie, která využívá duální mikrofony pro lepší redukci.

Kromě standardních technologií u zvuku je zde navíc i NetEase Cloud Sound, což má garantovat čistší zvuk při poslechu hudby. Nechybí podpora pro prostorový zvuk. Redmi Buds 6S podporují připojení k dvěma zařízením najednou. Na jedno nabití mají vydržet 33 hodin ve spojení s krabičkou. V případě jen sluchátek, tak se doba poslechu má pohybovat kolem 7 hodin. Redmi ale neuvedlo, jaké jsou výdrže s aktivní funkcí potlačení hluku.

Redmi Buds 6S se dají nabíjet jen přes USB C, ale bezdrátová technologie nebyla použita. Sluchátka mají nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 626 Kč bez daně a dalších poplatků. U nás by se cena mohla pohybovat pod hranicí tisíce korun. Kdy se novinky dočkáme, není zatím jasné, ale je možné, že zavítají do Česka v dohledné době.

Zdroj: gizmochina.com



