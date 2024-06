Chytrá zařízení od Merossu? Ano, a za výbornou cenu. [sponzorovaný článek]

Zdroj: Meross

Chytré výrobky značky Meross si čím dál více nacházejí cestu do našich domácností. Před nedávnem jsme tu měli recenzi na chytrou zásuvku Meross, ovšem dnes je toho mnohem více: je to totiž Letní slevový festival! Až do čtvrtka 13. 6. 2024 je totiž celá řada chytrých produktů od Merossu k dispozici se slevou 15 %. Co si tedy můžete za velmi zajímavou cenu pořídit?

Chytré zásuvky v různých variantách

Začít můžeme klidně již vyzkoušenou chytrou zásuvkou. Je precizně a zpracovaná, rozumí si s Apple Home, a přijde vám v praktickém dvojbalení – protože jedna vám určitě stačit nebude! A je pochopitelně v EU verzi. V rámci festivalu vás dvě chytré zásuvky Meross Smart Wi-Fi Plug Mini MSS110HK vyjdou jen na 559 Kč, přičemž doprava po celé ČR je zdarma.

Dále to mohou být dvě chytré zásuvky velmi podobné, ale vlastně trochu odlišné. Varianta Meross Matter Smart Wi-Fi Plug with Energy Monitor MSS315 (opět v EU verzi) je kompatibilní s moderním standardem chytrých zařízení Matter, a navíc má v sobě zabudovaný měřič spotřeby elektrické energie, který vám v aplikaci ukáže jak aktuální spotřebu zařízení, tak i historická data. To se hodí, pokud vás trápí rostoucí účty za elektřinu – podle hesla „co neměřím, to neřídím“ zjistíte, kde vám utíkají peníze. A když už jsme u peněz – festivalová cena je 579 Kč, doprava opět zdarma.

Jak jste na tom s teplotou?

Ovšem nejen zásuvkou živa jest chytrá domácnost. Takže se podívejme na jinou vychytávku. Co třeba chytrý digitální teploměr s vlhkoměrem? Je opět kompatibilní s Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant a SmartThings, rozumí si s Meross mobilní aplikací, a vypadá velmi elegantně. Meross Smart Temperature and Humidity Sensor MS100FHHK můžete zakoupit ve dvou variantách: buď v sadě s Meross Smart Wi-Fi Hubem MSH300HK, který zvládá až 16 chytrých příslušenství od Merossu, za festivalovou cenu 560 Kč, nebo (pokud už hub máte) jako samostatný přístroj za 386 Kč. V obou případech je doprava opět zdarma.

Okna a dveře pod kontrolou

Ocenit můžete také praktický senzor otvírání dveří i oken. Snadno jej nainstalujete na každé dveře, okno, ale třeba i šuplík. Může sloužit jako detekce vstupu nežádoucích osob, ale můžete si na něj nastavit i různé praktické automatizace – například při otevření dveří se v místnosti automaticky zapne světlo.

Meross Smart Door and Window Sensor Kit MS200HHK opět pořídíte buď v sadě s Meross Smart Wi-Fi Hubem MSH300HK (vyberte si variantu s EU adaptérem), za festivalovou cenu 483 Kč, nebo (opět pokud již hub vlastníte) samostatně za 319 Kč. Doprava je zdarma v každém případě.

Zapněte to chytře

A co třeba elegantní a praktický chytrý vypínač? Meross Smart One Way Light Switch MSS510HK si skvěle rozumí s ekosystémy Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant a SmartThings. V rámci Letního festivalu může být váš za cenu 406 Kč, doprava po ČR je zdarma.

Široká nabídka za letní ceny

Nenašli jste, co jste hledali? Nevadí, chytrá produktová řada značky Meross je mnohem širší. Celou nabídku najdete ZDE.

Před platbou nezapomeňte vložit slevový kód SUMMERSALE15.

A pozor: v rámci Letního festivalu jsou tu ještě další slevy:

12 $ při objednávce nad 100 $

20 $ při objednávce nad 150 $

30 $ při objednávce nad 200 $

Zkrátka: nyní můžete nakoupit chytrá zařízení chytře. Ale pozor: jen do 13. června!

